Ubisoft ajoute des articles cosmétiques basés sur NFT à Ghost Recon Breakpoint

Pourquoi c’est important : Ubisoft apporte des objets cosmétiques uniques à Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint via une nouvelle plate-forme basée sur NFT. Avec Ubisoft Quartz, les joueurs pourront acquérir des tokens non fongibles appelés Digits. Ces objets de collection numériques – armes, véhicules en jeu et autres équipements visuels – comportent des numéros de série uniques visibles par les autres joueurs.

Ubisoft a déclaré que les articles cosmétiques, qu’il a décrits comme les premiers NFT jouables dans un jeu AAA, permettront aux utilisateurs de garder une trace de la propriété actuelle et précédente, « faisant des joueurs une partie intégrante de l’histoire du jeu ».

Ubisoft Quartz fonctionne sur Tezos, un réseau de blockchain de preuve de participation décentralisé et open source qui est plus économe en énergie que les blockchains de preuve de travail comme Bitcoin ou Ethereum.

Chaque chiffre est accompagné d’un certificat de propriété qui est stocké sur la blockchain. Et contrairement aux articles cosmétiques standard, les chiffres ne sont pas liés à l’inventaire de jeu d’un joueur, ce qui signifie qu’ils peuvent être mis en vente sur des marchés tiers en dehors de l’écosystème Ubisoft.

Pour réitérer, tous les chiffres sont uniquement cosmétiques et n’affectent en aucune façon le gameplay. Considérez-les comme des produits cosmétiques existants, avec seulement une couche supplémentaire de rareté.

Ubisoft a déclaré que la plate-forme Quartz est une expérience à grande échelle qui fait partie d’une exploration de quatre ans de la technologie blockchain. Il commencera à être déployé en version bêta le 9 décembre aux États-Unis, au Canada, en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Australie, en Belgique et au Brésil, avec des livraisons gratuites de chiffres prévues pour ce jour-là, les 12 et 15 décembre. Des livraisons supplémentaires sont prévues. pour début 2022, nous dit-on.

Pour réclamer des chiffres, les joueurs doivent jouer à Tom Clancy’s Ghost Recon Breaking Point sur Ubisoft Connect sur PC, avoir atteint un niveau d’XP minimum de cinq dans le jeu et avoir au moins 18 ans. Les premiers chiffres seront gratuits pour les joueurs.