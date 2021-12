Huawei aura un puissant SoC Kirin 9006C 5 nm prêt pour les ordinateurs portables

Comme nous le savons bien, Huawei a été complètement «castré» en ce qui concerne ses activités et ses partenariats avec des sociétés liées aux États-Unis d’Amérique.

Cependant, selon les dernières rumeurs, la société chinoise disposera d’un puissant SoC pour ordinateurs portables construit selon un processus de 5 nm. Pour l’instant, le nom du processeur est l’une des rares informations dévoilées, et il s’appellera Kirin 9006C.

Kirin 9006C sera le nouveau SoC 5 nm de Huawei pour les ordinateurs portables

Les dernières informations provenant de sources liées à l’industrie en Chine ont maintenant révélé que Huawei aura son nouveau SoC Kirin 9006C prêt. Il s’agit d’un nouveau processeur pour ordinateurs portables construit selon un processus de fabrication de 5 nm.

C’est pourtant une particularité curieuse, puisqu’à l’heure actuelle, les seuls fabricants connus pour produire déjà en lithographie 5 nanomètres sont le taïwanais TSMC et le sud-coréen Samsung. Cependant, les deux ne sont pas autorisés à fabriquer des équipements pour Huawei en raison de fortes restrictions et de blocus imposés par les États-Unis. Par conséquent, si ce SoC est confirmé et lancé, il sera intéressant de savoir par quelle fonderie il a été produit.





Selon les détails dévoilés, ce SoC aura une configuration de 8 cœurs, et le plus rapide, baptisé Prime, pourra atteindre une fréquence de 3,13 GHz.

Les informations sont encore rares et on sait seulement que le premier ordinateur à recevoir cette puce sera le Huawei Dyna L420. Ce portable aura un écran IPS de 14 pouces avec une résolution Quad HD de 2160 x 1440 pixels. Il disposera également de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go/512 Go de stockage interne UFS 3.1. Il prendra également en charge le WiFi 802.11ax / WiFi 6 avec connectivité Bluetooth 5.2, connecteur Ethernet, USB-C, USB 3.2, sortie HDMI et une batterie 56 WHr (Watt Hour) avec une charge rapide de 65W.

Outre le fabricant de la puce 5nm, il sera également curieux de savoir de quel système d’exploitation il s’agit. En effet, le système Windows est également interdit d’utilisation dans l’équipement chinois Huawei.