La mythologie grecque revient avec Achille : Legends Untold

En cours de développement par les studios Dark Point Games, Achilles : Legends Untold est un jeu qui remet la mythologie grecque au premier plan.

C’est un RPG d’action basé sur le célèbre héros grec et qui, bien qu’il soit encore un peu avant sa sortie, promet déjà beaucoup.

Les studios polonais Dark Point Games travaillent sur Achilles : Legends Untold, un titre d’action qui marque le retour du héros grec qui était surtout connu pour son talon.

Il s’agit d’un RPG d’action qui présente une perspective isométrique, où nous contrôlons notre héros dans un jeu dont le gameplay s’inspire fortement des jeux hack’n slash « old school » et des titres ressemblant à des âmes.

Les joueurs devront utiliser la force et la puissance d’Achille pour surmonter les différents défis et créatures placés sur leur chemin, tirés de la mythologie grecque (de l’Iliade d’Homère).

Suite au récit de l’Iliade, célèbre ouvrage d’Homère sur la mythologie grecque, Achille se retrouve au milieu du conflit entre Hadès et Arès et dans Legends Untold, le joueur verra toute la richesse de cet univers mythologique.

Dans sa quête pour mettre fin au conflit entre le royaume de Zeus et le royaume d’Hadès, Achille devra relever de nombreux défis et diverses créatures à vaincre, en passant par certains des lieux les plus emblématiques, tels que Troie.

Dans cette nouvelle histoire, basée sur la riche mythologie grecque, le joueur (seul en coop) devra lutter contre plusieurs des créatures mythologiques de ce riche univers, ainsi que contre certains dieux qui se dressent sur le chemin d’Achille.

La collection de ressources sera extrêmement importante, car ce sera avec elles que de puissants artefacts pourront être créés qui augmenteront le pouvoir d’Achille et l’aideront dans sa quête.

D’après ce que l’on sait déjà sur Achilles: Legends Untold, le jeu aura une forte composante RPG, où l’exploration et la gestion des ressources seront un plat important.

Chaque objet trouvé, dans les coins les plus divers du monde grec que nous allons visiter, sera important dans notre aventure et sa bonne gestion nous permettra de rendre Achille plus fort pour les défis qui nous attendent. Des armes ou des artefacts magiques peuvent être forgés par Héphaïstos, en utilisant ces objets découverts. Au fur et à mesure que le jeu évolue, Achille évolue aussi…

Pour ceux qui préfèrent jouer avec des amis, Achilles : Legends Untold disposera d’un système coopératif basé sur la création dynamique de donjons.

Système GAIA

Selon les studios Dark Point Games, le combat dans Achilles : Legends Untold sera l’un des points forts du jeu. À cette fin, un système que les studios ont appelé GAIA a été développé, qui aidera à reproduire les comportements de nos adversaires extrêmement crédibles et logiques.

Selon le système GAIA, les ennemis auront un comportement plus réaliste et, dans de nombreux cas, imprévisible, augmentant ainsi la dose exigeante pour le joueur. Les créatures auxquelles nous affronterons s’adapteront au joueur ce qui rendra le combat encore plus immersif et exigeant.

Au lieu de maîtriser et d’anticiper les attaques et les mouvements de chaque ennemi, cela obligera les joueurs à se battre en fonction du moment.

Les créatures (et autres adversaires) que nous rencontrerons au combat, auront ainsi un comportement beaucoup plus diversifié et difficile à prévoir et, selon ce que l’on sait, elles sauront aussi travailler en équipe pour nous vaincre.

Achilles : Legends Untold sortira en 2022 sur PC.