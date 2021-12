Le Bloc-notes fait peau neuve pour les initiés de Windows 11

Parmi les engagements pris par Microsoft avec Windows 11, un nous a particulièrement enthousiasmés : la cohérence de l’interface utilisateur. L’un des détails qui a le plus entravé cette cohérence de conception à l’époque de Windows 10 était le thème sombre, battu et négligé. Cela a changé avec Windows 11 et cette nouvelle en est une bonne preuve : le Bloc-notes a été mis à jour pour les utilisateurs de Windows Insider Dev Channel avec un nouveau design adapté à Windows 11 et un tout nouveau mode sombre !

Le bloc-notes passe du côté obscur

Le Bloc-notes a reçu il y a quelques mois une nouvelle icône qui s’est avérée être le prélude à une refonte complète de l’une des applications les plus appréciées des utilisateurs classiques de Windows. Cette mise à jour est arrivée pour les utilisateurs de Windows Insider Dev Channel via le Microsoft Store.

Le nouveau Bloc-notes a un design complètement adapté à Windows 11. On voit de nouvelles polices, des tailles de texte, l’utilisation de l’effet Mica dans la barre supérieure, des coins arrondis et une nouvelle interface de paramètres.

Cependant, une caractéristique se démarque avant tout : le mode sombre. L’équipe Windows 11 s’engage à continuer à étendre la disponibilité du mode sombre à travers l’interface, y compris les applications héritées. Le bloc-notes est le dernier à rejoindre, et il le fait avec un mode sombre bien conçu et agréable pour les yeux. Vous pouvez l’apprécier ci-dessous :

Que pensez-vous du nouveau design du Bloc-notes ? Vous aimez son mode sombre ? Quels reproches feriez-vous à cette première version ? On vous lit dans les commentaires !