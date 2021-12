Oppo Montre La Caméra Rétractable De Son Prochain Smartphone

Le 14 décembre aura lieu OPPO INNO WORLD, ce sera l’événement annuel de l’entreprise où seront présentés certains plans pour l’année à venir et le bilan de 2021. Il est possible qu’un smartphone spécifique soit lancé, mais le point culminant vous peut même aller aux différentes innovations technologiques qui pourraient faire partie des lancements 2022.

Pour augmenter la curiosité des fans, OPPO a dévoilé une courte vidéo où il révèle un smartphone avec une caméra arrière rétractable.

Samsung, il y a quelques années, a présenté son Note 9 avec un appareil photo principal à ouverture variable, qui donnait aux utilisateurs la possibilité de capturer des photos de meilleure qualité, en fonction de l’environnement. Puis sont venues les caméras périscopes qui ont aidé à prendre des photos d’objets plus éloignés, avec des capacités de zoom absolument impressionnantes.

Maintenant, la proposition d’OPPO est différente, même si elle n’est pas sans précédent dans le segment. Xiaomi, par exemple, a déjà montré quelque chose de similaire il y a environ un an, dans un prototype.

OPPO, dans une courte vidéo partagée sur Twitter, a ensuite montré un smartphone, au design commun, révélant un appareil photo qui semble ajuster la distance focale. Cependant, on ne sait pas quels seront les objectifs pratiques de cet appareil photo.

Cet appareil photo rétractable pourrait révéler la nouvelle ère en ce qui concerne les progrès de l’appareil photo pour smartphone.

Il est visible que l’appareil photo rétractable de cette vidéo a un capteur 1/1,58″ avec 50 mm et une ouverture de f/2,4. De la vidéo, il est toujours possible de conclure que l’appareil photo sera étanche et, même à la fin, il semble être une technologie de détection de chute qui permet à la caméra de se rétracter rapidement afin qu’elle ne soit pas endommagée.

L’événement OPPO INNO WORLD aura lieu le 14 décembre, mais il semble que, d’ici là, nous pourrons voir un peu de certaines des nouvelles réservées pour la journée sur leurs réseaux sociaux.