Paramount+ propose un abonnement gratuit d’un mois pour les fêtes

En bref : nous allons droit au but : ViacomCBS offre aux nouveaux abonnés un essai gratuit d’un mois à son service de streaming vidéo à la demande Paramount+ pour les vacances. L’offre se termine le 3 janvier, vous voudrez donc l’utiliser d’ici là.

ViacomCBS a lancé le service sous le nom de CBS All Access fin 2014, et l’a renommé Paramount+ plus tôt cette année. Bien que son catalogue ne soit pas aussi complet que disons, Netflix, le service propose un contenu original que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs, y compris le nouveau téléfilm South Park: Post Covid, 1883 et Star Trek: Discovery ainsi que des succès hollywoodiens comme Interstellar, A Quiet Place, World War Z et Transformers: Age of Extinction.

Paramount+ propose deux niveaux. Le plan essentiel avec interruption commerciale limitée coûte normalement 4,99 $ par mois, ou 49,99 $ par an, tandis que le niveau premium (qui contient encore quelques publicités) est de 9,99 $ par mois, ou 99,99 $ par an.

En utilisant le code promotionnel PEAKSALE, vous pourrez choisir l’un ou l’autre plan. Comme toujours, vous voudrez également vous assurer et annuler avant le mois, sinon vous serez facturé au taux standard susmentionné.

Paramount offre également une remise de 25 % sur son forfait Essentials pour les étudiants vérifiés. De plus, T-Mobile propose toujours une promotion dans laquelle les abonnés nouveaux et existants (y compris les clients Sprint) peuvent obtenir gratuitement un abonnement d’un an à Paramount + essentials.