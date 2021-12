La DGS vient de recommander la vaccination des enfants de 5 à 11 ans

La Direction Générale de la Santé vient de recommander la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans. Une décision qui n’a rien d’étonnant, compte tenu de toutes les indications qui avaient déjà été données par les autorités sanitaires.

La priorité sera donnée aux enfants atteints de maladies considérées comme à risque de COVID-19 sévère.

Dans un communiqué, la DGS vient de recommander la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans, indiquant que le vaccin à utiliser sera Comirnaty, qui a un avis favorable de l’Agence européenne du médicament (EMA) pour la formulation pédiatrique.

Cette recommandation, selon le communiqué, fait suite à la position de la Commission technique de vaccination contre le COVID-19, qui a estimé, sur la base des données disponibles, que l’évaluation des risques et des bénéfices est favorable à la vaccination des enfants de cette tranche d’âge, dans un perspective santé individuelle et santé publique.

Les données sur le nombre de nouveaux cas de COVID-19 indiquent que les enfants contractent le plus la maladie. Bien que les symptômes soient bénins, il existe des formes graves de COVID-19 chez les enfants, et il existe un risque conséquent de propagation dans toute la communauté. De plus, le risque d’hospitalisation est plus important chez les enfants atteints de maladies à risque, cependant, « de nombreuses admissions surviennent chez des enfants sans maladies à risque ».

La DGS précise que « les contributions d’un groupe de spécialistes en pédiatrie et en santé de l’enfant, ainsi que des membres consultatifs du CTVC ont été pris en compte pour ce poste. Le CTVC ajoute que la situation épidémiologique, les preuves scientifiques et les recommandations doivent être suivies par les États membres. .

La recommandation peut cependant être modifiée chaque fois que cela est justifié, c’est-à-dire si davantage de données sur de nouvelles variantes sont connues. « La DGS et le Noyau de coordination de l’appui au ministère de la Santé apporteront des précisions techniques et des informations supplémentaires sur le calendrier vaccinal et la logistique respective lors d’une conférence de presse le vendredi 10 décembre », conclut-il.