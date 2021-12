Via Verde : 50 centimes pour les services supplémentaires à partir de janvier

Via Verde est un système de télépéage utilisé au Portugal. Il autorise actuellement les paiements sur 18 concessions et sous-concessions d’autoroutes nationales, dont l’ancienne SCUTS.

Netcost-security.fr a déjà dévoilé ici les tarifs de Via Verde pour 2022 ! L’année prochaine, le service sera « scindé » en deux modalités.

Avec l’arrivée de la nouvelle année, les augmentations de prix de certains services sont normales. Au niveau de la voie verte, les tarifs sont déjà connus et entrent en vigueur le 5 janvier 2022. Selon le tableau mis à disposition, il y a certains tarifs qui augmentent, mais les automobilistes peuvent profiter de réductions.

À partir de janvier, Via Verde sera disponible en deux modèles de service : AutoEstrada et Mobilidade.

Le service AutoEstrada, comme son nom l’indique, sera un service uniquement destiné à payer les autoroutes. Le service AutoEstrada aura un abonnement mensuel de 49 centimes ou 5,75 euros par an (montant pour la location du matériel).

Concernant la modalité Mobilité, qui comprend des services tels que le paiement des parkings, le stationnement EMEL, la recharge des voitures électriques sur les autoroutes ou le paiement du carburant, cela coûtera 50 centimes supplémentaires, c’est-à-dire qu’il y aura une redevance mensuelle de 99 centimes. La valeur annuelle est de 11,65 euros.

Via Verde propose un service en ligne permettant aux conducteurs de consulter toutes les informations relatives au service. Au sein de l’espace client, il est possible d’accéder à un Message Center, de s’informer sur son service (Solde Péage/Points), d’obtenir des mouvements et des extraits, entre autres informations.

Vous pouvez obtenir des informations sur la modalité choisie et la référence de paiement associée nécessaire pour activer ou modifier la carte de débit à usage d’identifiant. Tu peux le voir ici.

