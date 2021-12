Xiaomi supprime l’extension de mémoire MIUI de certains de ses smartphones

L’un des moyens par lesquels des marques telles que Xiaomi ou Samsung peuvent augmenter les performances de leurs smartphones est d’utiliser une extension de mémoire. Cela garantit aux équipements plus de ressources, notamment celles qui sont moins accessibles.

Avec cette option déjà diffusée sur MIUI, Xiaomi a garanti cet extra à ses utilisateurs. Désormais, et d’après ce que l’on commence à voir, la marque semble supprimer cette option dans certains de ses smartphones.

Nous voyons de plus en plus de smartphones sortir avec d’énormes quantités de RAM. Cette mémoire peut aider les utilisateurs à mieux gérer leurs applications et y accéder, sans perte de performances ni ralentissement.

Xiaomi a largement adopté cette option, recourant au stockage pour sécuriser cet extra. Il l’a limité à 3 Go, ce qui a été considéré comme un équilibre entre ce qu’il supprime du stockage et la RAM supplémentaire qu’il ajoute.

Avec des tests en cours sur la nouvelle version MIUI, basée sur Android 12, a été remarqué que cette option est manquante. Ce n’est pas une suppression générale, mais apparemment, certaines versions de cette couche de personnalisation ont perdu cette option.

On ne sait pas avec certitude pourquoi, mais il existe déjà des théories pour lesquelles Xiaomi a supprimé cette option du Mi 11 Ultra ou du Redmi K40. Le plus logique est que cela ne semble pas nécessaire, car ces smartphones ont beaucoup de mémoire disponible dans leurs spécifications.

Il y a aussi ceux qui avancent qu’il ne s’agit peut-être que d’une décision temporaire, pendant la période de développement de la nouvelle version de MIUI. Ainsi, et si elle est confirmée, l’extension mémoire reviendra avec la sortie de la version basée sur Android 12.

Étant donné que cette nouvelle version de MIUI est toujours en cours de test, on ne sait pas quelle sera la décision finale de Xiaomi. Dans le même temps, on saura s’il s’agit d’une décision pour les versions chinoises uniquement ou si cela affectera également les versions du marché mondial.