Game & Watch – Zelda à l’épreuve : du rétro pour les fans inconditionnels

L’année dernière, Nintendo a surpris ses fans avec un hommage affectueux aux jeux vidéo Game & Watch et au classique intemporel de la NES « Super Mario Bros. ». La console rétro portable avec deux jeux Famicom / NES, un mini-jeu et une horloge au format portable emblématique obtient maintenant une nouvelle édition : Game & Watch avec The Legend of Zelda.

Contenu de la livraison et première impression

Le contenu de l’emballage soigneusement conçu est clairsemé. En plus de la mini console, vous trouverez également dans la boîte une courte référence, des instructions, un câble de charge USB-C et du carton que vous pourrez transformer en support en quelques étapes simples. Les utilisateurs de Switch peuvent également s’attendre à 300 points or qu’ils peuvent échanger contre des logiciels et des DLC dans le Nintendo eShop.

Le support pour la mini console est produit en dessous de la valeur. Nintendo utilise l’intérieur en carton brillant sans plus tarder. (Photo : Nintendo)

Comme d’habitude, le design et la finition sont de première classe. Le boîtier en plastique est à peine plus gros qu’une carte de contrôle, une plaque métallique de couleur or affine la façade, sur laquelle se trouvent à côté du pavé de commande, deux boutons d’action, Start, Select et trois boutons pour la navigation dans les menus. Tous les éléments de commande ont des points de pression clairs, mais pour moi personnellement, A et B en tant que boutons d’action centraux sont un peu trop petits.

Le dos a un joli gimmick. C’est là que brille la Triforce, l’artefact légendaire de la déesse de la série de jeux.

Le bouton marche/arrêt et la prise de charge USB sont à droite, et Nintendo a placé le haut-parleur mono à gauche. Il n’y a pas de son stéréo et aucun moyen de connecter un casque. Les commandes de volume et de luminosité sont situées dans le menu étroit à l’écran. La batterie intégrée dure de nombreuses heures de jeu et même quelques mois en veille.

Affichage avec des problèmes de mise à l’échelle

Au milieu se trouve l’écran LCD rétroéclairé d’une diagonale de 2,4 pouces. Sa résolution est de 320 par 240 pixels au format 4:3. Cela signifie que l’ordinateur de poche rétro a une résolution plus élevée que la Famicom ou la NES (256 x 224 pixels, rapport d’aspect 8: 7) ou la Gameboy (160 x 144 pixels, rapport d’aspect 10: 9).

Les deux modèles Game & Watch diffèrent dans les détails.

En raison du nombre plus élevé de pixels et du rapport hauteur/largeur différent, la console est obligée d’extrapoler et d’étirer le contenu pour l’affichage. L’impression visuelle globale est bonne, mais les titres NES produisent des artefacts disgracieux lors du défilement horizontal. Le jeu GameBoy, en revanche, peut être découpé au bon rapport hauteur/largeur via le menu.

4 jeux – un seul moment fort

Nintendo équipe la petite console de quatre titres et de deux horloges. « Vermin » – un original de Game & Watch – est également inclus et ne vaut pas la peine d’être mentionné. Avec « The Legend of Zelda » et « Link’s Adventure », les deux premières versions sont incluses.

Les débuts ne sont jouables que dans une mesure limitée aujourd’hui – mais les débuts des derniers jeux vraiment importants peuvent déjà être trouvés ici : exploration du monde, combats vifs et énigmes.

Les débuts révèlent également quels sont les ingrédients de base d’un jeu d’aventure solide 35 ans plus tard. La plupart des autres titres Zelda et représentants de genre d’autres fabricants sont basés sur ceux-ci. Le successeur direct « Link’s Adventure » a rompu avec la formule et est toujours l’une des parties de la série les plus controversées à ce jour. Cela est notamment dû au niveau de difficulté frustrant et au mélange sauvage de vues de haut en bas et de côté.

C’est peut-être la plus grande différence entre les deux consoles de jeux et de montres rétro. Mis à part les graphismes 8 bits, « Super Mario Bros. » est une référence en termes de gameplay, tandis que les ancêtres de Zelda semblent grossiers et complètement dépassés. Mais il y a quand même un bonus…

En tant que deuxième partie de la série, « Link’s Adventure » expérimente des changements de perspective (avec du matériel de Nintendo)

Le clou : Link’s Awakening !

Le dernier jeu du groupe est « The Legend of Zelda: Link’s Awakening », publié en 1993 pour la Gameboy. Tout d’abord : il existe une version étendue pour la Gameboy Color de 1998, que Nintendo n’a malheureusement pas installée. Au lieu de cela, la version originale, qui est entièrement localisée en allemand et respire toujours le plus de flair de toutes les versions complètes.

Le voyage de Link à Cocolint est toujours l’un des meilleurs jeux de tous les temps.

L’histoire bien racontée et la conception du jeu bien pensée rencontrent des graphismes charmants et des mélodies accrocheuses. Ce sentiment rétro confortable et chaleureux que les jeux vidéo précédents avaient simplement plus d’âme confirme ce joyau ludique avec chaque bit et chaque octet.

Link soulève les choses. Dans la quatrième partie de la série, vous devez utiliser intelligemment les objets pour avancer (avec du matériel de Nintendo).

Par souci d’exhaustivité : une horloge au design Zelda et une minuterie au design Zelda II sont incluses en tant qu’extras. Et vous pouvez basculer entre les jeux sans aucun inconvénient, car le Game & Watch maintient l’état actuel du jeu à jour.

[SPOILER] Les 7 Easter-eggs

Comme pour le prédécesseur, les fans de Game & Watch – The Legend of Zelda peuvent profiter d’un total de 7 Easter-eggs, ce que nous ne voulons bien sûr pas vous refuser.

Tous les jeux Zelda : Appuyez sur les boutons Démarrer + Sélectionner + A + B en même temps pendant le jeu et vous serez redirigé vers un menu de sauvegarde.

The Legend of Zelda : sélectionnez votre statut de jeu dans l’écran de sélection et maintenez le bouton A enfoncé pendant 5 secondes. Ensuite, vous commencez le jeu avec 16 cœurs pleins, ce qui rend le voyage d’exploration beaucoup plus détendu.

Zelda II : Link’s Adventure : Si vous êtes dans l’écran de sélection, marquez votre score et maintenez le bouton A enfoncé pendant 5 secondes. Vous commencez le jeu avec 8 vies, un cœur plein et un affichage de mana.

Link’s Awakening : Même procédure, mais ne fonctionne qu’avec les nouvelles parties sauvegardées. Maintenez la touche A enfoncée tout en sélectionnant le score jusqu’à ce que la mélodie Zelda retentisse pendant le jeu. Sortez ensuite de la cabane et vous avez déjà une barre de cœur pleine.

Horloge Zelda : si vous appuyez sur le bouton A pendant 5 secondes, l’horloge joue la bande-son de Zelda et les sons appropriés pendant que Link combat les monstres à l’écran. Si vous appuyez simultanément sur A + B, certaines surfaces clignoteront.

Minuteur Zelda II : Maintenez le bouton A enfoncé pendant 5 secondes et vous démarrez un mini-jeu dans lequel vous devez vaincre un nombre fixe d’adversaires en peu de temps.

Vermine : sélectionnez le jeu A ou le jeu B et maintenez le bouton A enfoncé pendant 5 secondes. Ensuite, le jeu Game & Watch démarre en mode hardcore.

Conclusion : Un Game & Watch pour les fans inconditionnels

Malgré toute la nostalgie : Les jeux ont pris beaucoup de patine et surtout les premiers jeux Zelda pour Famicom/NES ne sont plus des classiques pour les néophytes. Ceci ne s’applique pas à « Link’s Awakening ». Mais il surclasse – oh paradoxe – en tant qu’exemple type de jeu d’action et d’aventure le titre original 8 bits de loin.

Le Game & Watch n’est donc pas un achat obligatoire si vous voulez juste avoir un avant-goût des origines. Car on peut acheter tous les titres mentionnés sur l’ancienne 3DS pour quelques euros. Sur Switch, Switch Lite ou Nintendo Switch OLED, il y a « The Legend of Zelda », « Link’s Adventure » et le hit SNES « A Link to the Past » gratuitement, à condition que vous ayez un abonnement Nintendo Online. Et »Link’s Awakening« est disponible sous la forme d’un charmant remake de Switch, nouvellement développé spécialement pour la console hybride.

Les fans inconditionnels de la série n’ont pas peur des critiques. Vous pouvez vous attendre à un ordinateur de poche bien conçu et durable qui a non seulement fière allure dans vos mains mais aussi dans la vitrine et c’est ce à quoi vous vous attendiez : un voyage dans le temps à travers l’histoire d’une série de jeux vidéo légendaire.

The Game & Watch – The Legend of Zelda a déjà été publié et est disponible chez Euronics pour un peu moins de 60 euros.