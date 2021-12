Life360, la société qui a acheté Tile, vend des données de localisation pour 33 millions d’enfants

Actuellement, les données des utilisateurs sont le nouvel or. En tant que telle, une base de données avec des millions d’emplacements et d’autres données peut être une bonne affaire. Du moins, le nouveau propriétaire de Tile le pense.

Après que Life360 a acheté Tile pour 200 millions, il est maintenant temps de rembourser l’investissement.

Le mois dernier, le concurrent d’AirTag, Tile, a annoncé son acquisition par la société de sécurité familiale Life360. Maintenant, un article de The Markup affirme que la nouvelle société mère de Tile partage les données de localisation de tous ses clients avec « quasiment tous ceux qui veulent payer ».

Life360 fonctionne comme un tuyau de données arrosant une industrie controversée

Grâce à des entretiens avec deux anciens employés de l’entreprise, ainsi qu’avec deux personnes qui travaillaient auparavant chez Cuebiq et les courtiers en données de localisation X-Mode, The Markup a découvert que l’application agit comme un tuyau de données arrosant une industrie controversée avec laquelle elle a opéré. peu de garanties pour empêcher l’utilisation abusive de ces informations sensibles.

D’anciens employés ont divulgué l’information au site à condition que leurs noms ne soient pas mentionnés, car ils sont tous encore employés dans l’industrie des données.

Il est indiqué, selon l’enquête, que l’entreprise a en sa possession des données sur 33 millions d’enfants et leurs familles et que ces données sont vendues à des entreprises liées à la publicité et au marketing numériques. Mais fondamentalement, ils peuvent être achetés par n’importe qui.

Les responsables ont déclaré avoir accepté de faire part de leurs préoccupations légitimes concernant la sécurité et la confidentialité de l’industrie des données de localisation, ainsi que leur désir de faire plus de lumière sur l’économie opaque des données de localisation.

Ils ont tous décrit la société Life360 comme l’une des plus grandes sources de données du secteur.

Lorsqu’on lui a demandé une déclaration, le fondateur et PDG de Life360, Chris Hulls, a reconnu que la société partage certaines données afin de rendre certains niveaux de son service gratuits pour ses clients.

Nous n’avons aucun moyen de confirmer ou de nier exactement que Life360 fait partie des plus grandes sources de données du secteur. Nous considérons les données comme une partie importante de notre modèle commercial qui nous permet de garder les services de base de Life360 gratuits pour la majorité de nos utilisateurs, y compris des fonctionnalités qui ont amélioré la sécurité des conducteurs et sauvé d’innombrables vies.

Dans cette déclaration, il a également révélé que les utilisateurs peuvent choisir dans les paramètres de confidentialité de l’application s’ils souhaitent que leurs données soient vendues ou non. Il a également ajouté que l’emplacement des enfants de moins de 13 ans n’est pas vendu.

Avec l’achat de Tile, la base de données de localisation de l’entreprise augmente, ce qui pourrait miner la confiance des utilisateurs.