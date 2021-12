Instagram recevra des fonctionnalités de contrôle parental en 2022

Vous avez des adolescents (ou même des enfants) qui ne posent pas leur smartphone ? Avez-vous une idée du temps qu’ils passent sur chacune des applications ? Instagram, YouTube, TikTok… sont des réseaux sociaux qui font de nous des adultes accros aux smartphones, donc pour les enfants le temps de s’éteindre devient encore plus difficile.

Il existe plusieurs façons de contrôler le temps que les enfants passent sur les appareils et dans diverses applications. Pourtant, nativement, Instagram s’apprête à lancer des fonctionnalités de contrôle parental dès le mois de mars.

Instagram se prépare à lancer des fonctionnalités de suivi parental

Instagram lancera de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental sur sa plate-forme dès le mois de mars, selon l’annonce de son blog par Adam Mosseri. Cet outil donnera aux parents et/ou tuteurs la possibilité de voir combien de temps les enfants et les adolescents passent sur Instagram. Il vous permettra également de créer des limites de temps d’utilisation et des notifications d’actions telles que le blocage de quelqu’un.

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui le refuge de nombreux jeunes, soumis à tous les dangers qui les accompagnent. Nous ne parlons pas seulement des prédateurs sexuels ou des intimidateurs les plus évidents, ce qu’on appelle la cyberintimidation. Les enfants projettent leurs désirs personnels dans la vie des influenceurs, ils essaient de suivre des normes de beauté, des modes de vie, qui, en fait, n’existent que dans le monde virtuel. Il y a aussi les dangers des défis viraux, des trucs et astuces et des trucs qui peuvent mettre la vie des gens en danger.

Il y a aussi l’enjeu social, les enfants et les jeunes sont de moins en moins capables de communiquer entre eux et avec les adultes, par peur de ne pas avoir d’écran devant eux. Pas plus tard qu’hier, le pape François a mis en garde contre la réalité des jeunes prisonniers de smartphones.

De la conscience aux actes

Cette annonce fait suite à la publication de documents internes Meta (également Facebook, au moment de la publication), qui montraient que l’entreprise était consciente, par exemple, que son service Instagram détériorait l’image corporelle des jeunes (en particulier des filles).

En plus de ces nouvelles ressources, l’entreprise dit créer un centre éducatif pour les parents et tuteurs où des conseils et des tutoriels seront partagés afin qu’ils puissent suivre les jeunes dans ce monde des réseaux sociaux de manière éclairée.

Il y a aussi, dans cette liste d’actions, la nouvelle ressource prendre une pause qui est en phase de test depuis le mois dernier. Fondamentalement, après 10, 20 ou 30 minutes d’utilisation de l’application, l’utilisateur sera averti de faire une pause. La ressource est déjà disponible dans certains pays, mais le Portugal n’arrivera qu’en début d’année, avec le lancement mondial.