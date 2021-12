Après tout, qui est le créateur du Bitcoin, la monnaie numérique la plus populaire au monde ? Le nom le plus prononcé est Satoshi Nakamoto, qui est déjà considéré comme le 15e plus riche du monde. Mais en réalité, personne ne sait qui est Nakamoto.

Un tribunal de Floride a donné son accord lundi à l’informaticien Craig Wright, qui prétend être le créateur de Bitcoin.

En litige étaient 1,1 million de Bitcoin

Bitcoin est apparu en 2008 et jusqu’à présent, la véritable identité de son créateur est encore inconnue. Bien que certains disent que Satoshi Nakamoto n’est qu’une personne, d’autres soutiennent qu’il s’agit d’un groupe composé de quatre éléments. Cependant, un tribunal de Floride a donné son accord lundi à l’informaticien Craig Wright, qui prétend être le créateur de Bitcoin, lui permettant de conserver une fortune, dans cette monnaie virtuelle, d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Un jury d’un tribunal de Floride, aux États-Unis, a décidé que Craig Wright ne devait pas la moitié de 1,1 million de bitcoins à la famille de David Kleiman, un ancien partenaire de cet homme d’affaires australien. En litige, 1,1 million de bitcoins, d’une valeur d’environ 50 milliards de dollars (environ 44 milliards d’euros) sur la base de la conversion à la date de lundi.

Ces bitcoins ont été parmi les premiers à être créés grâce à l’exploitation minière et ne pouvaient appartenir qu’à une seule personne ou entité impliquée dans cette monnaie numérique depuis le début.

Comme les origines de Bitcoin ont toujours été considérées comme un mystère, cet essai a suscité beaucoup de curiosité.

Bitcoin est une monnaie virtuelle basée sur le système peer-to-peer (P2P). Le P2P est un système qui ne prévoit pas l’existence d’une autorité centralisée qui contrôle la monnaie ou les transactions, comme c’est le cas pour les autres monnaies (par exemple, l’euro est contrôlé par la Banque centrale européenne).

