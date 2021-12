La Suisse approuve le tout premier «suicide pod» et promet de ne pas étouffer

La capsule de suicide assisté est désormais légale en Suisse, car une capsule de suicide assisté imprimée en 3D a été autorisée après un examen juridique, selon des rapports locaux. La machine connue sous le nom Sarco pod a été développé par Exit International, une organisation à but non lucratif qui milite pour l’euthanasie volontaire et le suicide assisté. L’euthanasie est légale dans le pays européen, avec 1 300 personnes ayant eu recours à la procédure en 2020, selon les données de deux grandes organisations d’aide au suicide, Sortir, et Dignitas. Sortie internationale, cependant, est différent de ce qui précède Sortir entreprise. La méthode actuellement utilisée est l’ingestion de pentobarbital sodique liquide. La capsule en forme de cercueil sera bientôt opérationnelle.

Le suicide assisté est légal dans quelques pays, dont le Pays-Bas, la Belgique, Espagne, Canada, Allemagne, et la Suisse. Il exige que la personne intéressée souffre d’une maladie incurable ou d’une maladie en phase terminale afin d’obtenir l’approbation de l’aide au suicide. C’est une solution proposée pour un moyen plus rapide de mettre fin à la douleur.

Depuis le Sarco la machine a été rendue légale après un examen juridique en la Suisse, il pourrait commencer à fonctionner l’année prochaine. Le processus est très simple; cependant, les questions nécessaires seront posées à la personne qui choisit d’utiliser ce module. Après cela, ils seront autorisés à appuyer sur le bouton depuis l’intérieur du pod.

« La personne entrera dans la capsule et s’allongera. C’est très confortable. On leur posera un certain nombre de questions et lorsqu’ils auront répondu, ils pourront appuyer sur le bouton à l’intérieur de la capsule pour activer le mécanisme à leur rythme. ~ Dr Philip Nitschke

Dans une interview avec Info Suisse, Dr Philip Nitschke, qui est le cerveau derrière cette capsule de science-fiction imprimée en 3D, a déclaré : « La mort est provoquée en 30 secondes grâce à cette méthode. » L’utilisateur « se sentiront un peu désorientés et peuvent se sentir légèrement euphoriques avant de perdre connaissance », il ajouta. Il a également dit que « il n’y a pas de panique, pas de sensation d’étouffement. »

Capsule Sarco imprimée en 3D / via Exit International

Le processus peut être démarré en appuyant sur un bouton à l’intérieur de la capsule, et l’utilisateur peut le faire à son rythme. Le pod étant mobile, il peut également être transporté à n’importe quel endroit choisi par le patient. Après avoir appuyé sur le bouton, la nacelle se remplira d’azote et réduira ainsi la concentration en oxygène dans la nacelle, tuant la personne à l’intérieur par hypoxie et hypocapnie.

Pour l’instant, l’entreprise n’a développé que deux prototypes et espère rendre le troisième fonctionnel d’ici l’année prochaine en Suisse.