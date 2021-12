One UI 4 avec Android 12 a commencé à arriver sur les Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3

Samsung avait promis l’arrivée de One UI 4 et Android 12 sur ses smartphones très prochainement. La marque a fait le pari d’être l’une des premières à avoir cette nouvelle version accessible et prête à être installée.

Si vous l’aviez déjà montré avec la mise à jour Galaxy S21, il franchit désormais de nouveaux pas dans cette direction, avec de nouveaux smartphones recevant cette version. Nous parlons des Samsung Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3, qui ont déjà commencé à recevoir le One UI 4 et Android 12.

Les plans de mise à niveau de Samsung sont déjà en action

Depuis quelques semaines, Samsung donne la preuve que le One UI 4 est prêt. Cette nouvelle version de son skin de personnalisation Android 12 veut en donner encore plus aux utilisateurs, apportant aux smartphones tout ce que Google a préparé ces derniers mois.

Les plans étaient déjà tracés et Samsung avait montré quand ils comptaient lancer cette nouvelle version pour leur Galaxy. Après le Galaxy S21, décembre était la nouvelle date pour que les autres commencent à recevoir le One UI 4.

Une interface utilisateur 4 et Android 12 pour les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3

Car ce moment semble enfin arrivé et il existe de nouveaux modèles de Samsung ayant accès à cette nouvelle version. D’après ce que l’on sait, le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold 3 ont déjà commencé les processus de mise à jour, bien que de différentes manières et sur différents marchés.

Dans le cas du plus petit pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip 3, le One UI 4 semble déjà être arrivé en Europe. Les rapports indiquent que ce modèle recevra Android 12 en Serbie, et on s’attend à ce qu’il soit étendu à d’autres pays d’ici quelques jours.

Les mises à jour accéléreront votre taux de publication

Le boîtier du Galaxy Z Fold 3 est légèrement différent. Samsung a testé le One UI 4 dans plusieurs versions bêta dans son pays d’origine et a également commencé à distribuer la version finale sur ce marché, où il sera testé. Ici aussi, cette mise à jour devrait être étendue rapidement à d’autres pays.

One UI 4 et Android 12 devraient arriver très prochainement dans notre pays pour ces 2 modèles de Samsung. Les Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 sont ainsi les prochains à avoir accès à toutes ces nouveautés et à ce qu’il y a de plus moderne dans le système de Google.