Snapdragon 8 Gen 1 : Les marques qui ont déjà confirmé les smartphones avec ce SoC

Qualcomm a annoncé il y a quelques jours son dernier SoC pour smartphones haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 1. À titre d’exemple, la société garantit qu’il peut fonctionner 20 % mieux et être 30 % plus efficace que la version précédente. Sur le GPU, cette position est répétée, étant 30% plus rapide et 25% plus efficace dans la gestion de l’alimentation.

Xiaomi a déjà annoncé qu’il serait le premier à lancer un smartphone avec le Snapdragon 8 Gen 1, mais le début de 2022 apportera de nombreux autres lancements. Découvrez les marques qui ont déjà pris le lancement des smartphones pour acquis avec ce SoC.

Le Snapdragon 8 Gen 1 a été annoncé par Qualcomm au début de son événement annuel qui se déroule toujours. Il s’agit d’une plate-forme mobile considérée comme plus rapide et plus efficace que la précédente, la 888. Le constructeur garantit qu’elle peut avoir des performances 20% plus élevées et être 30% plus efficace que la précédente. Sur le GPU, cette position est répétée, étant 30% plus rapide et 25% plus efficace dans la gestion de l’alimentation.

Il existe de nouvelles fonctionnalités dans la capture d’images et de vidéos, le Snapdragon 8 Gen 1 pouvant traiter encore plus d’informations à partir des modules de photographie. Ce SoC pourra également enregistrer des vidéos 8K HDR à 30 ips. Dans le domaine de la connectivité, la présence du modem X65 se démarque, qui garantit des débits de 10Gbps sur 5G. Le Wi-Fi de 6e génération garantira des vitesses allant jusqu’à 3,6 Gbit/s en ce qui concerne les communications sans fil.

Le nouveau Xiaomi 12 arrivera dans quelques jours et sera le premier à recevoir le Snapdragon 8 Gen 1, selon l’annonce du fabricant. Mais d’autres se sont manifestés et ont assuré le lancement de nouveaux modèles haut de gamme avec le nouveau processeur de Qualcomm.

Les premiers smartphones à recevoir le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm

Xiaomi

Xiaomi 12 – décembre 2021 (nom du modèle confirmé)

Motorola

Moto Edge X30 – Décembre 2021 (nom du modèle confirmé)

OPPO

OPPO Find X4 Pro – Q1 2022 (nom du modèle non confirmé, basé sur des rumeurs)

OnePlus

OnePlus 10 – Q1 2022 (nom du modèle non confirmé, basé sur des rumeurs)

vrai moi

Realme GT 2 Pro – Q1 2022 (nom du modèle confirmé)

Vivant

Il existe des modèles avancés, mais le constructeur a déjà confirmé la sortie

Bien que d’autres fabricants ne soient pas venus en public pour parler de l’utilisation du nouveau SoC dans leurs smartphones, certaines versions sont presque évidentes. La coque Samsung Galaxy S22, Redmi K50, Honor Magic4 ou Black Shark 5 sont quelques-uns de ces exemples.

Vous attendez ces sorties pour acheter votre nouveau haut de gamme ?