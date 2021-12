La faiblesse du réseau 4G et 5G sur iPhone 13 donne envie à certains utilisateurs de passer à Android

Cette année, Apple a lancé son nouvel iPhone 13 et, avec lui, de nombreuses nouveautés intéressantes pour servir le client, en particulier les fans de la marque à la pomme. L’un des points forts va, bien sûr, au puissant nouveau SoC A15 Bionic.

Cependant, il semble y avoir plusieurs plaintes d’utilisateurs concernant la qualité du réseau 4G et 5G sur le smartphone d’Apple, que beaucoup considèrent comme médiocre. Ainsi, selon les publications qui ont été publiées sur divers réseaux sociaux et forums, certains propriétaires ne sont pas satisfaits de ce problème et envisagent même de passer à un téléphone Android.

iPhone 13 : la faiblesse des réseaux 4G et 5G pousse les utilisateurs à vouloir Android

L’iPhone 13 possède de nombreuses qualités et fonctionnalités puissantes que nous avons déjà eu l’occasion de tester et de prouver. Cependant, ces dernières semaines, plusieurs propriétaires de l’appareil ont déposé des plaintes sur de nombreux réseaux sociaux et forums, tels que Reddit, concernant la mauvaise qualité du signal du réseau 4G et 5G du nouveau téléphone Apple. Une grande partie des plaintes ont lieu sur le continent asiatique, avec un accent particulier sur les utilisateurs en Chine, où les plaintes sont récurrentes.

Selon les rapports, ce problème, considéré comme gênant, rend le smartphone sans aucun signal et semble affecter tous les modèles lancés cette année par Apple. Dans certains cas, l’iPhone 13 est tout simplement sans signal 5G ou 4G, ce qui incite certains utilisateurs à envisager de passer à un téléphone Android. Selon les plaintes, le signal réseau de l’iPhone 13 n’est pas aussi bon que celui de plusieurs smartphones haut de gamme sur le système d’exploitation rival de Google.

Récemment, @ 浪人 TV a testé le signal de l’iPhone 13 via RSRP (Reference Signal Received Power) où généralement plus la valeur RSRP est élevée, mieux c’est. Les résultats du test, effectué dans la région de Pékin, ont montré que bien que le signal de l’iPhone 13 soit meilleur que celui de l’iPhone 12, ce n’est pas une si grande différence. Sur le réseau 4G, le dernier modèle a surpassé son prédécesseur dans 10 tests sur 15, tandis que sur le 5G, l’iPhone 13 a surpassé les 12 tests sur 7.

Bien entendu, ces données peuvent varier selon les régions. Mais de manière générale, les utilisateurs chinois indiquent que les smartphones Android ont un signal plus stable que l’iPhone, même dans les endroits où il existe un réseau à faible opérateur.

Pour le moment, Apple n’a pas encore commenté cette affaire.