Tesla Cybertruck proposera un mode crabe et une option à quatre moteurs au lancement

En bref : Tesla a dévoilé son pick-up Cybertruck il y a quelque temps, notant que le véhicule électrique serait proposé dans des configurations à un, deux et trois moteurs. Selon les récents tweets du PDG Elon Musk, il semble qu’une version à quatre moteurs soit également en préparation.

Le Cybertruck (trimoteur) phare de Tesla peut passer de 0 à 60 mph en seulement 2,9 secondes et offre plus de 500 miles d’autonomie, ce qui conduit beaucoup à le considérer comme unique en son genre.

Musk a récemment confirmé qu’en plus des variantes à moteur unique, à double moteur et à triple moteur, il y aura également une version à quatre moteurs, et qu’elle sera la première à être lancée.

La production initiale comprendra 4 variantes de moteur, avec un contrôle de couple à réponse ultra rapide indépendant de chaque roue – Elon Musk (@elonmusk) 3 décembre 2021

La version à quatre moteurs devrait peser plus lourd et être légèrement plus rapide que la version à trois moteurs, mais il semble que la première viendra avec d’autres caractéristiques uniques. Ce modèle va Autoriser au conducteur de contrôler le couple de chaque roue et de diriger le camion comme un char – et même en diagonale comme un crabe – car il dispose d’une direction avant et arrière. Compte tenu des dimensions du pick-up, la capacité de le conduire tel que décrit par Musk facilitera certainement le stationnement.

Aura à la fois la direction des roues avant et arrière, donc pas seulement comme un char – il peut conduire en diagonale comme un crabe – Elon Musk (@elonmusk) 3 décembre 2021

Des images récentes du Cybertruck montrent quelqu’un le conduisant à travers la ville, des routes de banlieue, une Gigafactory Tesla inachevée et un champ, illustrant la polyvalence du véhicule. Cependant, il faudra encore un certain temps avant de voir à quel point le véhicule est vraiment polyvalent, car Musk a déclaré aux employés que la production ne commencerait pas avant la fin de 2022.