Peugeot confirme le lancement de deux voitures 100% électriques en 2022

Il y a de plus en plus de marques automobiles qui misent sur le segment électrique. Et l’une des principales raisons à cela sont les objectifs climatiques essentiels pour nous d’atteindre une réduction et un équilibre des émissions de gaz polluants.

En ce sens, Peugeot a également confirmé qu’il lancera deux voitures entièrement électriques au cours de la prochaine année 2022.

Peugeot lancera deux voitures 100% électriques en 2022

La marque française Peugeot a récemment annoncé qu’elle lancerait deux voitures 100% électriques en 2022. L’une des voitures sera destinée aux loisirs et l’autre au segment commercial. Cette annonce intervient après que le Portugais Carlos Tavares, PDG de Stellantis, la société qui détient Fiat et Peugeot, a déclaré dans une interview à Reuters que l’augmentation des coûts des véhicules électriques pourrait rendre l’industrie automobile non viable.

Selon Felipe Daemon, responsable de Peugeot en Amérique du Sud :

Pour nous aujourd’hui, en tant que marque, l’opportunité de la voiture 100 % électrique est peut-être plus grande que celle de l’hybride. Si l’on considère Stellantis dans son ensemble, Peugeot a une belle opportunité de se lancer dans l’électrification et d’être une marque plus reconnue dans le monde de l’électricité.

Rien qu’en 2021, la marque française a vendu 35 000 voitures, ce qui a contribué à augmenter sa part de marché de 0,7% à 1,5%. Mais Peugeot ambitionne pour 2022 de vendre 70 000 véhicules et ainsi d’augmenter encore sa part à 3%.

Cependant, pour Carlos Tavares, en plus des coûts pour les assembleurs de produire des véhicules électriques, ce marché peut aussi signifier des pertes d’emplois et une perte de qualité des véhicules. C’est-à-dire que les fabricants peuvent facturer des prix plus élevés pour les voitures, ce qui entraîne généralement une baisse des ventes. Les entreprises peuvent également choisir de réduire leur marge bénéficiaire, mais pour l’exécutif, les coupes sont inévitables.

Le PDG a expliqué que l’électrification des véhicules a une augmentation de 50% du coût pour l’assembleur, par rapport aux dépenses pour construire un véhicule propulsé par un moteur à combustion interne. Ainsi, Carlos Tavares ajoute que :

Il n’y a aucun moyen pour nous de transférer 50% des coûts supplémentaires au consommateur final, car la plupart des parties de la classe moyenne ne seront pas en mesure de payer.

D’après ce qui a déjà été évoqué, l’objectif de Peugeot est d’avoir 85 % de sa ligne électrifiée d’ici 2023, en Europe. Quant au segment commercial, cet objectif pourrait être atteint en 2021.