Cinq conseils pour tirer parti des ventes en ligne

Cette période de l’année est responsable du déplacement de gros volumes d’achats, le commerce en ligne augmentant chaque année. Le défi pour de nombreux magasins est de pouvoir s’imposer dans le monde en ligne et de grandir, en répondant aux demandes des consommateurs.

Découvrez ensuite quels sont les principaux automatismes et plugins recommandés par les experts pour optimiser le temps et améliorer l’expérience client.

Le dernier trimestre de l’année marque de grandes dates chargées de faire bouger le commerce de détail. Les données de la Fédération nationale américaine du commerce de détail révèlent que depuis 2019, plus de personnes achètent en ligne que dans les magasins physiques pendant le Black Friday, avant même la pandémie. Les experts soulignent que la tendance peut être reproduite dans d’autres pays du monde, car ils se préparent déjà avec des offres spéciales pour attirer les clients pendant cette période.

Pour les e-commerces, l’enjeu est de faire face au volume important de recherches sur le site et au flux intense des ventes, sans perdre d’opportunités et sans faire baisser la qualité des produits ou services.

Nous avons des outils sur le marché qui peuvent optimiser le temps et les efforts, pour capturer et gérer un plus grand volume de prospects, surveiller toutes les étapes de l’entonnoir de vente et fidéliser de nouveaux clients. Explorez le remarketing, communiquez sur les canaux préférés de vos clients et ce que vous pouvez automatiser, automatiser

explique le responsable marketing d’E-goi, Marcelo Caruana.

Nous partageons cinq conseils pour booster les ventes en ligne cette année :

1) Utilisez les données à votre avantage

On dit que les données sont les pièces du 21e siècle. Alors, si votre client ou lead le permet, demandez-lui tout ce qui sera intéressant pour construire vos prochaines stratégies de communication. Comprenez les intérêts et les priorités de votre public. Découvrez la meilleure façon de vous y retrouver, avec une approche personnalisée. À la fin de l’année, créez des promotions irrésistibles et contactez votre client ou prospect.

Montrez comment votre marque peut offrir une expérience incroyable. Intégrez votre boutique en ligne à une plateforme qui vous permet d’analyser et de segmenter tous les contacts, pour faciliter la communication ultérieure. Pensez toujours à faire attention à la législation sur la protection des données en vigueur, à respecter tous les droits de votre client ou lead.

2) Explorez différents canaux

Les réseaux sociaux, le marketing par e-mail, les SMS et les notifications push sont quelques exemples de canaux que vous pouvez explorer. Est-ce que ça doit être dans tout le monde ? Pas! Il doit être là où se trouve votre client.

L’achat peut emprunter un chemin non linéaire, c’est-à-dire que le client peut apprendre à connaître votre produit via les réseaux sociaux, mais peut même être intéressé par l’achat, après avoir reçu un e-mail marketing avec une remise spéciale, par exemple.

Réfléchir au contenu et aux approches pour chacun de ces canaux semble être une tâche épuisante. Cependant, il est possible de gérer les réseaux sociaux, les SMS, le marketing par e-mail, les notifications push et d’autres canaux en un seul endroit. Si vous avez besoin d’aide pour le contenu, le calendrier marketing 2022 contient des suggestions pour toutes les saisons.

3) Remarketing

Le remarketing n’est rien de plus qu’un remarketing destiné aux personnes qui ont déjà manifesté leur intérêt pour votre produit ou service. L’objectif est de les attirer à nouveau vers votre E-commerce et de leur faire finaliser l’achat. C’est une stratégie efficace, mais elle doit être très bien structurée, pour qu’elle ne devienne pas lassante et finisse par se disperser, disperser le futur client.

Pour créer une bonne stratégie de remarketing, il est important de considérer que les utilisateurs peuvent se trouver à différentes étapes du processus d’achat, telles que la sensibilisation, la considération, la décision ou encore la fidélité. Segmentez les campagnes pour, par exemple, ceux qui ont téléchargé du contenu que vous avez proposé, qui ont visité plus de cinq pages de votre site Web, qui ont déjà effectué un nombre X d’achats, entre autres situations.

Google Ads est un grand allié dans cette stratégie. Si vous avez des difficultés à gérer des campagnes directement sur Google, sur la plateforme E-goi il est possible de créer des annonces selon votre objectif en 3 minutes.

4) Campagnes de fidélité

La fidélisation des clients est une stratégie importante pour pérenniser votre entreprise. Philip Kotler, connu comme le père du marketing, affirme que gagner un nouveau client coûte jusqu’à sept fois plus cher que de garder un ancien. Par conséquent, investissez sans crainte dans la fidélité.

Les fêtes de fin d’année sont une bonne occasion de renforcer la relation, en vous remerciant pour le partenariat et en vous envoyant également des promotions exclusives. Le service après-vente est également important, afin que le client reste en contact avec votre marque, ce qui augmente la probabilité de faire de nouvelles affaires et permet également au client de devenir un ambassadeur bénévole de vos produits et services.

5) Automatisation

Si le temps, c’est de l’argent, l’automatisation est une valeur sûre pour économiser votre investissement en énergie et en ressources. La capture de leads, le remarketing, la conversion et la fidélisation sont des exemples de processus qui peuvent être automatisés, favorisant une productivité et une efficacité accrues.

Il est également possible de suivre les performances des soumissions, pour identifier, par exemple, le nombre d’ouvertures des campagnes, les clics et autres taux pertinents. Les flux d’automatisation peuvent être utilisés pour récupérer les paniers abandonnés, récupérer les clients inactifs, envoyer des campagnes d’anniversaire spéciales et d’autres situations pertinentes pour votre entreprise et votre client.