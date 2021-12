Google menace les bloqueurs de publicités avec Manifest V3

Google a travaillé ces dernières années sur Manifest V3. Successeur de Manifest V2, il représente l’un des plus gros changements apportés à la plate-forme d’extensions depuis son lancement il y a une dizaine d’années. Google promet des améliorations en matière de sécurité, de confidentialité et de performances dans les extensions qui utilisent Manifest V3.

Mais cette nouvelle plateforme présente une grande menace pour les utilisateurs et les développeurs qui utilisent/développent un bloqueur de publicités. Et c’est que Manifest V3 interrompt une API fondamentale pour le fonctionnement essentiel des bloqueurs de publicité, étant remplacé par une autre API beaucoup plus limitée qui met en danger l’efficacité des bloqueurs tels que uBlock Origin ou Adguard Adblocker.

Mais… Qu’est-ce que Manifest V3 ?

Pour ceux qui ne connaissent pas, Manifest V3 est le nom de l’ensemble des nouvelles API pour les extensions et dérivés Chrome basés sur Chromium. Il s’agit essentiellement d’un vaste ensemble de changements qui détermineront la prochaine génération d’extensions de navigateur basées sur Chromium. L’objectif, comme indiqué par les développeurs de Google, est de rendre les extensions plus sûres, plus rapides et plus respectueuses de la vie privée des utilisateurs.

Le souci de la sécurité a toujours été l’une des raisons du développement de Manifest V3. Les extensions Chrome ont actuellement trop de fonctionnalités qui poussent certains développeurs à abuser de manière malveillante. Les faux bloqueurs de publicités qui insèrent des publicités, les extensions qui volent des données confidentielles sont quelques exemples de ces abus.

Google est conscient de ce problème et bien qu’ils aient pris certaines mesures pour améliorer la sécurité des extensions, elles n’ont pas été très efficaces. Enfin, Google a fini par réduire ses pertes avec Manifest V3, limitant les capacités dont disposent actuellement les extensions. Cela menace le fonctionnement actuel de l’écosystème des extensions de navigateur basées sur Chromium.

Presque toutes les extensions de navigateur, telles que vous les connaissez aujourd’hui, seront affectées d’une manière ou d’une autre : les plus fortunés connaîtront « seulement » des problèmes, certaines seront paralysées et certaines cesseront d’exister. Et ce problème ne fait que commencer.

2023, date charnière pour les extensions Chrome et les dérivés à base de Chrome

Jusqu’à présent, il n’y avait pas trop de soucis car les développeurs pouvaient continuer à utiliser Manifest V2 sans problème, jusqu’à présent. Google a enfin publié la feuille de route de la migration des extensions vers Manifest V3, et a une date cible de 2023.

À cette date, les extensions actuelles basées sur Manifest V2 cesseront de fonctionner dans Chrome et tous ses dérivés. Ils empêcheront également les développeurs de continuer à mettre à jour les extensions. Et dans le cas où un développeur doit mettre en ligne une nouvelle extension, la durée est avancée à 1 an. Exactement dans 1 mois.

Si vous pensez à la situation de Firefox avec Manifest V3, il y a de bonnes nouvelles. Mozilla maintiendra enfin webRequest afin que les extensions qui utilisent cette API puissent continuer à fonctionner. Ils affirment qu’ils continueront à prendre en charge webRequest jusqu’à ce que Google propose une alternative similaire, ce qui implique que l’alternative qu’ils proposent n’est pas suffisante.

webRequest, l’API Chromium fondamentale pour les bloqueurs de publicités

webRequest est une API qui permet aux extensions d’intercepter le trafic reçu par le navigateur. Cela permet à des extensions comme uBlock Origin ou Adguard Adblocker d’intercepter les publicités et de les bloquer. Mais avec la disparition de cette API, les bloqueurs de publicités tels que nous les connaissons vont disparaître.

Google a proposé une API alternative à webRequest, qu’ils qualifient de « plus sécurisée » et qui « n’affecte pas » la fonctionnalité des adblocks. C’est déclarativeNetRequest. Cette nouvelle API, contrairement à la précédente, ne permet pas aux extensions d’observer le trafic du navigateur. Au lieu de cela, le navigateur est celui qui effectue le blocage via une liste de règles.

Il y a plusieurs problèmes majeurs avec cette nouvelle API. La première traite de la limite de règle, marquée à 30 000. Google a fait part de son intention d’augmenter la limite à 150 000, mais cela ne s’est pas encore produit. uBlock Origin avec la configuration standard utilise 90 000 règles. Adguard peut utiliser jusqu’à plus de 150 000 règles dans sa configuration complète.

Un autre problème est que les extensions ne peuvent pas mettre à jour les règles de blocage elles-mêmes. Autrement dit, chaque fois que l’extension doit mettre à jour la liste de filtres, le développeur devra publier une mise à jour de l’extension. Une mise à jour que Google pourrait refuser si elle inclut des blocages pour sa propre plateforme publicitaire.

Les forfaits Adblock Plus, uBlock Origin et Adguard ; les principaux bloqueurs de publicités

Nous ne connaissons pas les plans Adguard Plus, mais nous supposons que le seul plan sera d’adapter l’extension à Manifest V3, quelle que soit sa capacité de blocage. Ce n’est pas nouveau, puisque le but d’Adblock Plus a cessé d’être depuis longtemps de bloquer efficacement les publicités, et au lieu de se financer avec sa fameuse liste blanche où apparaissent les principales entreprises qui diffusent des publicités sur internet.

Dans le cas d’uBlock Origin, le développeur a indiqué que si Google s’en tient à ses plans, il retirera uBlock Origin pour toujours dans Chrome. Cela signifierait la fin de l’extension pour les utilisateurs de tout navigateur basé sur Chromium. Le développeur affirme qu’il ne conservera pas une extension qui n’a pas les mêmes capacités de blocage qu’actuellement et recommande à ses utilisateurs de passer à Firefox.

Dans le cas d’Adguard, ils ont indiqué qu’ils travaillaient sur une nouvelle extension pour répondre aux exigences de Manifest V3. Ils précisent que la qualité de blocage peut être altérée en raison de toutes les limitations, mais qu’ils travaillent autant que possible pour que la qualité de blocage ne soit pas significativement altérée. Ils recommandent également d’utiliser leurs programmes de paiement, car ils appliquent un blocage plus complet grâce au fait qu’il agit au niveau du système d’exploitation et non au niveau du navigateur.

Pourquoi Google fait-il cela ?

Bien que la justification de Google pour appliquer ces limitations puisse sembler valable, n’oubliez pas qu’il s’agit de Google. Il y a toujours une raison cachée dans ces types de décisions. Et voici l’entreprise qui fait que Google continue d’exister, et c’est la division de la publicité.

Avec Manifest V3, nous sommes passés du contrôle total du contenu bloqué par les développeurs à Google qui a ce contrôle. À l’avenir, ils pourraient forcer les extensions à fermer les yeux sur leur plate-forme publicitaire, nuisant ainsi aux utilisateurs et à la concurrence. Quelque chose qui serait assez désagréable.

Quelque chose de similaire se produit maintenant avec le bloqueur de publicités intégré à Chrome. Désormais, c’est Google qui décidera si les plateformes publicitaires sont éligibles ou non pour afficher leurs publicités sur les navigateurs basés sur Chromium. Sous prétexte qu’ils ne bloqueront que les publicités les plus ennuyeuses, une opportunité est en même temps générée de se positionner comme le seul moyen efficace de placer des publicités sur les sites Web.

En conclusion, tout ce qui se passe n’est qu’une tentative de plus de Google pour prendre le contrôle d’Internet. Et ils feront absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la concurrence de s’emparer du poste. Espérons que les autorités compétentes pourront agir, avant qu’il ne soit trop tard.