Allons en troupe avec One Military Camp

L’équipe de développement espagnole, Abylight Barcelona, ​​développe One Military Camp, un jeu de stratégie militaire où les joueurs seront les gestionnaires d’un camp militaire.

Venez voir à quoi ressemble One Military Camp.

Entre les mains de l’équipe de développement espagnole Abylight Barcelona, ​​One Military Camp arrivera en 2022.

C’est un jeu de stratégie, dans lequel les joueurs devront construire et gérer un terrain militaire, avec tout ce que cela implique.

La responsabilité du joueur commence tout de suite avec le choix de l’emplacement et des premières installations. De plus, l’aménagement des bâtiments et des infrastructures de soutien, comme les casernes, la cafétéria, les camps d’entraînement,… devra être fait et petit à petit notre domaine commence à prendre forme.

L’objectif, bien sûr, est de concevoir un terrain fonctionnel où les recrues peuvent vivre et, surtout, devenir de véritables soldats d’élite.

Par conséquent, la recrue sera extrêmement importante, notamment parce que chaque recrue possède des traits de profil qui peuvent immédiatement indiquer une forte probabilité de succès (ou non). L’idée est de prendre des recrues inexpérimentées, d’en faire des soldats capables d’entrer en combat et de se justifier. Toutes les recrues sont des soldats potentiels, mais seules quelques-unes le deviendront, et notre champ militaire en décidera, les mettant à l’épreuve et les poussant à la limite.

Dans notre One Military Camp, et si tout se passe comme prévu, nous formerons ensuite des soldats d’élite pour chaque branche des Forces armées : Armée, Marine et Force aérienne.

L’entraînement physique et psychologique poussera les recrues à leurs limites et à la fin, il ne restera que les meilleurs. Et ce sont précisément ce que nous voulons de mieux, notamment parce que des situations de conflit peuvent survenir pendant le jeu, pour lesquelles nos soldats sont envoyés.

Dans One Military Camp, il y aura plusieurs missions qui seront assignées au joueur et qui rapporteront de fortes incitations financières. Ceci est important car ces valeurs permettront l’entretien et le développement des installations. Cependant, avant de commencer à penser à transformer votre camp militaire en camp de mercenaires, ces missions vous seront confiées par le gouvernement.

La gestion, l’entretien et le développement du champ militaire seront un processus continu et coûteux. En plus des dépenses fixes, il sera également possible de moderniser les installations existantes et même de construire des infrastructures plus spécifiques, comme un Centre de Désarmement des Mines ou un Centre de Formation de Plongeurs.

Miguel Garcia, directeur créatif de One Military Camp a noté que «One Military Camp apporte un certain caractère d’innovation en fusionnant un gameplay de construction de ville, avec une gestion des ressources et du personnel, tout en maintenant une couche de stratégie associée aux conflits en cours”.

One Military Camp sortira sur PC au cours de la prochaine année 2022.