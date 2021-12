Panasonic Lumix S5: appareil photo hybride plein format, vidéo exceptionnelle dans un boîtier compact

Vous souhaitez passer à l’hybride et voulez tourner des vidéos de haute qualité ? Panasonic pourrait avoir lancer l’appareil qu’il vous faut ! Le nouveau Lumix S5 est un appareil photo hybride sans miroir Full-Frame qui sur le papier offre d’excellentes performances photo/vidéo ainsi qu’une mobilité parfaite.

Panasonic Lumix S5, une plage dynamique égale à l’argentique

Le Lumix S5 est doté d’un capteur CMOS plein cadre de 24,2 mégapixels avec une large plage dynamique. Cet appareil intègre la technologie Dual Native ISO pour des niveaux d’ISO allant jusqu’à 51 200. En tant que pionnier dans le secteur des appareils photo/vidéo hybrides Full-Frame sans miroir, Lumix dispose de la plus grande offre d’appareils photo avec enregistrement vidéo 4K 10 bits.

Le Lumix S5 est capable d’enregistrer des vidéos dans ces deux formats: 4K 60p/50p 4:2:0 10 bits et 4K 30p/25p 4:2:2:2 10 bits. Il prend également en charge l’enregistrement via HDMI en 4K 60p/50p 4:2:2:2 10 bits. Pour l’enregistrement interne 8 bits en 4k 30p/25p 4:2:0, il n’y a pas de limite de temps.

La technologie de dispersion de la chaleur de Panasonic permet des enregistrements vidéo stables et de longue durée.

Gros point fort de ce nouvel appareil, il offre plus de 14 paliers de plage dynamique, soit l’équivalent des appareils photo argentiques, et une compatibilité V-log / V-Gamut avec la célèbre colorimétrie VariCam Look. Il offre également une grande variété de formats et de modes d’enregistrement, notamment le mode anamorphique 4:3, le ralenti et l’accéléré, ainsi que le time-lapse 4K/60p et la 4K HDR.

Ce nouvel appareil photo est doté d’une mise au point automatique ultra-rapide et d’une précision maximale pour les photos et les vidéos. Cela est rendu possible par une technologie avancée d’apprentissage profond (deep learning) qui offre une détection en temps réel du type de sujet et des parties du corps humain telles que l’œil, le visage, la tête ou le corps.

Panasonic Lumix S5: Un duo de stabilisateur

En combinant le stabilisateur d’image (I.S.) du boîtier de l’appareil photo (5 axes) et l’O.I.S. (stabilisateur optique d’image à 2 axes) de l’objectif de la série S, le Dual 2 I.S. compense les secousses indésirables ou l’instabilité pendant la prise de vue, permettant une vitesse d’obturation plus lente de 6,5 arrêts.

La conception robuste de l’appareil et sa résistance aux éclaboussures et à la poussière offrent également une grande fiabilité aux photographes professionnels.

Pour améliorer l’expérience photographique, le mode haute résolution de 96 mégapixels (JPEG/RAW), le mode composite Live View et le mode photo HLG sont disponibles.

Grâce à une efficacité énergétique élevée et à une nouvelle batterie haute capacité de 2 200mAh, le nouveau S5 peut capturer environ 470 images en utilisant le mode LVF ou 1 500 images en mode LVF économie d’énergie.

L’appareil dispose également de deux emplacements pour carte SD (UHS-llx1 et UHS-I x1), d’une connectivité Wi-Fi 5GHz/2,4GHz et Bluetooth 4.2. Les appareils photo de la série LUMIX S adoptent le système de monture L pour offrir aux utilisateurs une large gamme d’objectifs prêts à l’emploi des marques Panasonic, Leica Camera et Sigma.

Avec ce nouvel appareil, Panasonic consolide son engagement envers la série Lumix S, qui compte désormais 4 appareils photo numériques sans miroir plein cadre : les S1R, S1, S1H et le nouveau S5.