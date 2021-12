WhatsApp a des nouvelles pour les messages temporaires et vous pouvez l’utiliser maintenant

La confidentialité est de plus en plus un thème présent sur WhatsApp. Si, d’une part, les utilisateurs exigent cette sécurité de leurs données, d’autre part, le service Meta veut garantir par tous les moyens qu’elle est présente.

Ainsi, poursuivant ce thème, les messages temporaires WhatsApp ont obtenu des nouvelles importantes. Ceux-ci veulent protéger les utilisateurs et peuvent désormais être utilisés par tous ceux qui utilisent ce service de messagerie.

WhatsApp développe des messages temporaires depuis un certain temps déjà. Ceux-ci fonctionnent comme n’importe quelle autre conversation, mais à la différence qu’après un certain temps, ils sont automatiquement supprimés et disparaissent à jamais, sans pouvoir être récupérés.

Maintenant, WhatsApp a décidé d’élever encore plus ce qu’il offre et apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, qui peuvent être testées et utilisées immédiatement. Celles-ci visent à donner à l’utilisateur le contrôle de ses messages et de la durée de leur présence sur Internet.

La première consiste à prolonger la durée maximale d’existence des messages. L’utilisateur peut contrôler de manière centralisée la durée d’existence de tous les messages, ayant désormais la possibilité de choisir 24 heures, 7 jours ou 90 jours.

Avec cette option active, tous les messages qui expirent dans le délai défini, dans n’importe quelle conversation, disparaîtront simplement de WhatsApp. Cette action supprimera le message de tous les appareils des utilisateurs. Vous pouvez trouver cette option dans la zone Confidentialité des paramètres.

En parallèle, et pour ceux qui contrôlent plus finement les messages temporaires, vous pouvez le faire au sein des conversations. Cette option remplacera ce qui est défini globalement, et peut être plus grande ou plus petite, selon ce que veut l’utilisateur.

Ces nouvelles fonctionnalités peuvent déjà être utilisées par tout utilisateur disposant de la dernière version de WhatsApp. Explorez dans des conversations personnelles, en groupes et partout où vous souhaitez que les messages soient supprimés automatiquement et rapidement.