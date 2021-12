Beelink GTR5 – Un miniPC de jeu puissant avec AMD Ryzen9 5900HX

Beelink prépare le lancement d’un miniPC, actuellement en campagne de financement participatif, équipé d’un puissant processeur AMD Ryzen9 5900HX. Celui-ci était considéré au début de l’année comme l’un des processeurs les plus rapides pour ordinateurs portables.

Le Beelink GTR5 devrait commencer à être commercialisé plus tard cette année. Connaître plus de détails sur cet ordinateur.

Beelink GTR5 – Un ordinateur petit mais puissant

Beelink a créé un nouveau miniPC puissant, en pensant aux joueurs et aussi aux utilisateurs qui ont besoin d’un équipement polyvalent capable d’exécuter des logiciels plus exigeants.

Le Beelink GTR5 est un petit ordinateur, mesurant 168 x 120 x 39 mm, qui peut être facilement transporté et laisse un espace de bureau ou de chambre plus harmonieux.

Son processeur est un AMD Ryzen 9 5900HX, qui cette année était considéré comme le plus rapide pour les ordinateurs portables et se distingue encore aujourd’hui dans le top 10 des meilleurs processeurs. La carte graphique est une AMD Radeon Graphics. Le système d’exploitation intégré est Windows 11.

Dans les différentes versions disponibles, il peut être acheté avec 16 Go, 32 Go ou 64 Go de RAM, et avec 500 Go ou 1 To de SSD pour le stockage, que l’utilisateur peut configurer en fonction de ses besoins. Il dispose également d’un emplacement pour disque dur SATA 2,5″.

Le Beelink GTR5 fournit également une connexion Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0, Ethernet à 2,5 Gbps (double LAN). Il convient également de noter l’inclusion d’un capteur d’empreintes digitales pour déverrouiller l’ordinateur.

Comme les autres interfaces de connexion, l’ordinateur comprend deux ports USB 2.0 et trois ports USB 3.0, un DisplayPort, un HDMI, une prise audio 3,5 mm, un port USB Type-C. Il y a aussi deux microphones internes.

Le Beelink GTR5 est actuellement financé par le crowdfunding chez Indiegogo, les premières soumissions étant faites ce mois-ci. En savoir plus sur la page officielle de Beelink.

Beelink GTR5 – Indiegogo