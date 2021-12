Les nouveaux graphismes de WhatsApp vous évitent les messages vocaux bruyants

Au sein de l’application, une fonction est à venir qui préserve les tympans des utilisateurs et les protège de la reproduction de voix trop chaotiques en public.

Les messages vocaux sont l’une des fonctionnalités les plus populaires et les plus utilisées de WhatsApp, mais en avoir un devant vous est toujours un facteur inconnu par rapport à un message texte pratique et lisible en privé. Le contenu peut ne pas convenir pour être écouté publiquement, mais pas seulement : l’expéditeur peut avoir crié à tue-tête ou avoir enregistré le message dans un environnement chaotique, obligeant l’auditeur à mettre ses tympans en danger pour tout entendre. Bientôt, cependant, une modification graphique de l’interface de l’application vous permettra d’anticiper le contenu des voyelles, au moins en ce qui concerne le volume auquel elles ont été enregistrées.

Les formes d’onde arrivent dans les voyelles WhatsApp

En effet, pour le moment les messages vocaux sont représentés dans les chats sous la forme d’une ligne horizontale à l’intérieur des bulles habituelles : un bouton de lecture lance la lecture tandis qu’un curseur qui glisse le long de la barre permet de naviguer rapidement d’un point à un autre dans le clip audio. Avec la nouveauté en route, les développeurs abandonnent la ligne horizontale en faveur d’une reproduction miniature de la forme d’onde du message audio. Ces éléments ne sont rien d’autre que la trace graphique stylisée obtenue à partir du signal audio en cours d’enregistrement : plus l’amplitude en un certain point du graphique est grande, plus l’intensité du son que le microphone a capté à un moment donné est grande.

A quoi sert la nouveauté

Dans la nouvelle interface, la forme d’onde se remplit d’une couleur plus intense – de gauche à droite – au fil des secondes, en fonction de la progression de la voyelle. Aux points où la forme d’onde a une plus grande amplitude, on peut simplement s’attendre à ce que l’audio devienne plus fort. La nouveauté ne change pas la vie des utilisateurs, mais elle permet au moins de savoir d’un coup d’œil et à l’avance s’ils doivent s’attendre à une voix avec un ton calme et silencieux ou s’il vaut mieux qu’avant la lecture ils baissent le volume du téléphone .

Comment fonctionne la nouveauté de WhatsApp pour évaluer les messages que vous recevez

Des formes d’onde dans les voyelles de WhatsApp sont attendues à partir de cet été, lorsque les nouveaux graphiques ont été repérés pour la première fois dans le code source de l’une des versions préliminaires de WhatsApp mais n’étaient pas encore utilisables. D’après ce que rapporte le portail WABetaInfo, il semble que les développeurs aient désormais fait participer un petit cercle d’utilisateurs à leur travail, avec l’intention donc de faire les débuts de la nouveauté à grande échelle dans quelques jours ou quelques semaines.