Les développeurs de Halo Infinite menacés de mort

« Ce niveau de vitriol est injustifié. » Fermeture du sous-programme officiel Halo Infinite sur Reddit en raison de la forte toxicité des utilisateurs contre l’équipe de développement.

Halo Infinite est presque une réalité : le 8 décembre, Master Chief fera son retour après six ans d’absence du marché. Cependant, comme de nombreux passionnés le savent désormais, le mode multijoueur en version bêta est disponible depuis plusieurs semaines. Une sage décision de Microsoft et de l’équipe de développement de 343 Industries, car elle nous permet de recueillir les commentaires de la communauté et d’apporter des améliorations et des correctifs avant la sortie officielle de Halo Infinite, dont nous nous souvenons être exclusif à Xbox Series X | S et PC. Cela explique le récent débat autour du Battle Pass, une nouveauté du chapitre tiré des jeux free-to-play les plus réussis comme Call of Duty Warzone. Cependant, cette introduction n’a pas convaincu certains utilisateurs, qui sont très controversés sur le système de progression, car il est considéré comme lent et vise à récompenser la cohérence plutôt que les compétences de ceux qui jouent.

Le lieu symbolique des critiques susmentionnées est R/halo, le SubReddit officiel sur la plateforme du même nom avec environ un million de participants, utile aux membres de l’équipe de développement et aux utilisateurs pour recueillir/exprimer des commentaires sur la bêta de Halo Infinite. Une excellente opportunité de comparaison sur le papier mais qui cache en réalité une forte dose de toxicité de la part de l’utilisateur, au point que l’équipe de modération a été contrainte de fermer temporairement l’espace pour se protéger et protéger 343 Industries.

« De toute évidence, cette situation a assez duré, devenant incontrôlable. La quantité de toxicité sur le plongeur a rendu impossible pour les gens d’avoir des discussions civiles, ce que l’équipe de modération s’efforce de faire, peu importe les opinions » , ouvre la communication sur la fermeture temporaire du SubReddit, puis poursuit : « Certains utilisateurs ont été responsables de doxxing et de menaces de mort ». Doxxing fait référence à la pratique de partager des informations personnelles en ligne, dans ce cas des membres de l’équipe de développement Halo Infinite. En général, ce n’est pas la première fois que les développeurs et développeurs sont victimes de cyberattaques, d’infractions publiques et de menaces de mort de la part des utilisateurs. C’est aussi arrivé à l’occasion de la énième glissade de Cyberpunk 2077, histoire de ne donner qu’un exemple parmi tant d’autres.

« Nous verrouillons temporairement le sous-marin afin que les gens puissent se calmer un peu, afin qu’ils puissent appuyer sur le bouton de réinitialisation avant le lancement. [di Halo Infinite]. Après tout, nous parlons d’un jeu vidéo et ce niveau de vitriol est injustifié », ces mots clôturent la communication et soulignent une fois de plus l’agressivité incontrôlée des communautés de jeux vidéo. Comme l’a souligné le Game Director Massimo Guarini lors de notre entretien, à nos jours, la communication directe entre les utilisateurs et l’équipe de développement est bonne pour le secteur, mais cache en même temps divers écueils pour lesquels il est essentiel de fixer une limite : « Ce changement a ouvert les portes d’un phénomène très intéressant, car il a démontré à quel point important et beau, il est de communiquer avec votre public. Mais en même temps, cela a un effet contre-productif. Avec la communication sociale, tout le monde a une voix, donc tout le monde peut avoir son opinion, qui peut être stupide, déplacée ou déviante, mais elle atteint toujours le développeur. »