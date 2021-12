Le Forum des Nations Unies sur la gouvernance de l’Internet commence aujourd’hui en Pologne

Le Forum des Nations Unies sur la gouvernance de l’Internet – IGF 2021 commence aujourd’hui à Katowice, en Pologne. Ce sera l’événement numérique le plus important de l’année, où le Secrétaire général de l’ONU António Guterres sera présent, entre autres.

L’événement se déroulera du 6 au 10 décembre 2021 au Centre international des congrès de Katowice.

Outre le Secrétaire général des Nations Unies, présent au Forum des Nations Unies sur la gouvernance de l’Internet – IGF 2021 se trouvent la vice-présidente de la Commission européenne Margrethe Vestager, plusieurs ministres de la numérisation du monde entier, des représentants d’entreprises de différents continents, ainsi que des militants de pays tiers. les organisations gouvernementales et les communautés universitaires. Lors de cet événement, les décisions les plus importantes concernant l’avenir d’Internet seront prises.

La devise du Forum de cette année est Internet United, ce qui signifie un Internet ouvert, libre et indivis, où les utilisateurs ont leurs droits. L’événement de cette année sera la 16e édition de l’IGF.

Principaux points forts de l’ordre du jour :

M. Andrzej Duda – Président de la République de Pologne

M. Mateusz Morawiecki – Premier ministre de la République de Pologne

M. António Guterres – Secrétaire général des Nations Unies

M. Liu Zhenmin – Sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires économiques et sociales M. Houlin Zhao – Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT)

Mme Michelle Bachelet-Jeria – Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme

Mme Maria Francesca Spatolisano – Chef par intérim, Bureau de l’Envoyé du Secrétaire général des Nations Unies pour la technologie

Mme Nighat Dad – Membre du conseil de surveillance de Facebook M. Vint Cerf – Co-fondateur d’Internet et vice-président de Google

M. John Frank – Vice-président, Affaires des Nations Unies, Microsoft

Mme Aminath Shauna – Ministre de l’environnement, du changement climatique et de la technologie, Maldives

Au total, l’événement comprendra plus de 300 activités différentes, notamment des ateliers, des forums de discussion ouverts, des séances en petits groupes et des séances de réseautage. Le programme comprend également des débats de haut niveau, auxquels participeront des représentants de pays et d’organisations internationales, et une session parlementaire.

L’ONU a sélectionné 83 ateliers liés, entre autres, à la protection des enfants sur Internet, à la consommation durable dans le commerce électronique, aux droits et obligations numériques et à la liberté d’expression sur Internet, etc.

