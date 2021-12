Le réseau social de Donald Trump a déjà levé 1 milliard de dollars de fonds

C’est ce qu’a déclaré la société qui s’occupera du développement de la plate-forme, dont les travaux avancent cependant lentement. L’identité des prêteurs est inconnue.

Il n’est pas encore officiellement né, mais le réseau social annoncé à plusieurs reprises par Donald Trump semble déjà avoir de riches investisseurs prêts à parier sur son succès. Selon ce qui a été annoncé dans ces heures par Trump Media & Technology Group – la société qui développera et lancera la plate-forme – le projet a déjà obtenu des fonds pour un milliard de dollars. L’argent financera les activités de l’entreprise, dont les premières sont la création de l’application – appelée Truth Social – et de l’infrastructure technologique sous-jacente.

Pourquoi Trump veut un réseau social

Truth Social est la dernière d’une série de tentatives esquissées par Trump ces derniers mois pour créer un espace d’agrégation virtuel alternatif aux réseaux sociaux dominants d’aujourd’hui. Twitter, Facebook, YouTube et toute autre plateforme pertinente ont en effet interdit l’ancien président américain après les événements du 6 janvier 2021 – lorsque la thèse des élections volées soutenue par Trump pendant des mois sur les réseaux sociaux a conduit à une véritable insurrection au Capitole. NOUS; depuis lors, l’entrepreneur a tenté à plusieurs reprises de fonder ou de soutenir le développement d’un nouveau pôle social à proximité de la zone des conservatoires américains, mais cette dernière tentative est celle qui a jusqu’à présent eu le plus de chances de réussir.

Les fonds récoltés

Il n’a pas été révélé qui s’est engagé à financer le projet. Dans le communiqué de presse diffusé par Trump Media & Technology Group, il est fait mention de manière très générale d' »un groupe varié de sujets issus du monde des investisseurs institutionnels » tels que les banques, les fonds spécialisés, les holdings financières. Et si la somme fait pâle figure face aux possibilités économiques de sujets comme Facebook, il faut néanmoins rappeler qu’un milliard, c’est la somme dépensée par le groupe de Mark Zuckerberg pour acquérir Instagram et le transformer en le géant qu’il est aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien que le magnat a utilisé la révélation pour lancer une fouille contre la « tyrannie des grandes entreprises technologiques » que Trump Media & Technology Group peut désormais « combattre à partir d’une position plus solide ».

Le média social « Truth » de Trump arrive : « Je l’ai créé pour résister à la tyrannie des Big Tech »

L’objectif déclaré de Truth Social – mettre fin à ce que Trump appelle « la censure politique et la discrimination » par les entreprises du secteur – est encore loin. La plate-forme devait être en ligne d’ici novembre, mais la date de lancement est reportée à 2022. Si l’argent arrive enfin (la valorisation globale de Trump Media & Technology Group est désormais de 4 milliards de dollars), comment sera-t-il utilisé n’est pas encore clair.