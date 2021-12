Astuce : recherchez les mises à jour de Windows 11 directement à partir du menu contextuel du bureau

Chaque jour qui passe, de nouvelles fonctionnalités sont connues dans Windows 11, souvent cachées et à peine visibles pour la plupart des utilisateurs. Ceux-ci apportent des améliorations et des optimisations que tout le monde apprécie et qu’ils commencent à utiliser de manière récurrente.

Avec des mises à jour constantes, Windows 11 peut avoir un raccourci important qui vous aidera à ce stade. Il existe un moyen de vérifier les mises à jour de Windows 11 directement à partir du menu contextuel du bureau. Découvrez comment activer ce secret système.

Parfois, ils peuvent avoir des améliorations dans Windows, le résultat de petits changements et de paramètres peu connus. C’est ce que nous proposons aujourd’hui, en vous permettant de rechercher les mises à jour de Windows 11 directement à partir du menu contextuel du bureau.

Pour ce faire, ouvrez l’Éditeur du Registre et accédez à Ordinateur > HKEY_CLASSES_ROOT > DesktopBackground > Shell. Ici, ils doivent créer une nouvelle clé et la nommer Vérifier les mises à jour ou tout ce qu’ils veulent voir dans le menu contextuel.

Avec cette nouvelle clé créée, ils doivent créer une nouvelle valeur de chaîne à l’intérieur, accédant Éditer et puis le Nouveau. Vous devez le nommer SettingsURI, puis double-cliquer pour le modifier. La valeur à définir est ms-settings:windowsupdate-action.

Avec cette nouvelle entrée créée, et toujours à l’intérieur de la clé Vérifier les mises à jour, ils doivent créer une nouvelle clé. Celui-ci portera le nom de commande et devra être créé de la même manière que le précédent a été créé.

Avec la nouvelle clé sélectionnée, ils doivent maintenant créer une entrée, de type String Value. Cela s’appellera DelegateExecute. Après la création, ils doivent double-cliquer sur l’entrée et définir la valeur sur {556FF0D6-A1EE-49E5-9FA4-90AE116AD744}.

Après toutes ces modifications dans l’Éditeur du Registre, il vous suffit de redémarrer l’Explorateur de fichiers ou de redémarrer votre PC. À partir de ce moment, vous aurez une nouvelle option dans le menu contextuel, avec le nom que vous avez défini dans la première touche – Vérifier les mises à jour.

Vous pouvez également utiliser cette astuce sur Windows 10 et avoir cette option directement dans le menu contextuel du bureau. S’il s’agit de Windows 11, ils doivent choisir l’entrée Afficher plus d’options ou appuyer directement sur Shift + F10.

Lorsque vous utilisez cette option, les paramètres de Windows 11 ou 10 seront ouverts directement, déjà dans la bonne zone pour rechercher les mises à jour du système. Ils n’ont donc pas à naviguer dans le système jusqu’à cette zone, qu’ils visitent certainement fréquemment.