Bilan pratique du service Starlink : sera-t-il à la hauteur du battage médiatique ?

Récemment, le service Starlink a été lancé par SpaceX au Portugal. Par conséquent, j’ai reçu un kit pour Autel dès l’ouverture des précommandes. Il y a quelques semaines, l’antenne parabolique tant attendue et élégante est arrivée. Sans tarder, avec quelques développeurs de mon équipe, nous l’avons sorti de la boîte et sommes allés l’installer dans le jardin à l’extérieur du bureau.

Depuis ce jour, nous avons eu l’occasion d’utiliser Starlink de manière intensive, et de tester son potentiel. Nous verrons cela plus loin dans cet article, mais commencez par les premières impressions.

Déballage Starlink et premières impressions

Parmi les premiers kits arrivés au Portugal, Netcost-security.fr l’a ouvert et a montré ses premières impressions. Cette analyse ultérieure a bénéficié de la collaboration de l’équipe d’Altar.io.

À l’intérieur de la boîte:

Antenne Starlink motorisée – connectée à un câble Power-over-Ethernet (PoE) de 30 mètres (100 pieds)

un trépied en métal

Un adaptateur secteur

Un petit routeur Wi-Fi en métal avec son propre câble PoE.

Le montage de l’équipement est extrêmement simple. Cliquez sur l’antenne sur le support du trépied, branchez les câbles PoE du routeur et de l’antenne dans l’adaptateur secteur, branchez-le dans la prise murale, téléchargez l’application pour iOS ou Android et vous êtes prêt à partir.

Le matériel est bien conçu, en particulier le routeur Wi-Fi en métal, qui semble avoir été fraîchement extrait d’un Cybertruck.

Le plat lui-même est en plastique et est monté sur une tige métallique. Le câble PoE est connecté en permanence à l’antenne. Soit dit en passant, il est important de souligner cette dernière partie – puisqu’il n’y a aucun moyen de déconnecter facilement le câble PoE de l’antenne, vous devrez peut-être remplacer l’antenne entière si le câble est endommagé.

Pour l’utiliser à l’extérieur de votre maison, vous devez faire un trou dans le mur ou laisser une fenêtre ouverte en permanence, car le câble est assez épais (7 mm) et comprend un cordon de ferrite plus épais (19 mm).

L’application est également extrêmement bien conçue, avec une interface cohérente comme on peut s’y attendre d’une entreprise comme SpaceX. L’installation se poursuit ici sans aucune exigence de connexion – en gardant l’essence de l’expérience « plug and play ».

Configuration de Starlink et test Internet

Pour faire court, le service Starlink offre une connexion haut débit modérément rapide (bien que quelque peu incohérente) – dans les bonnes circonstances. Initialement, le plat Starlink était installé dans le jardin. Bien qu’il n’y ait aucune obstruction directement au-dessus du plat, le jardin est situé au centre du bâtiment et est entouré de tous les côtés.

Cela suffisait à obstruer le signal et à ne pas vous permettre de vous connecter à Internet via Starlink (après 30 minutes d’ajustement de l’emplacement de la parabole). Il est important de noter que la proposition de Starlink n’est pas destinée à être utilisée dans le centre-ville. Au contraire, son objectif principal est de pouvoir apporter l’Internet haut débit dans les zones rurales.

De cette façon, nous avons reconditionné le Starlink et sommes allés à d’autres arrêts plus « en plein air ».

Au départ, nous avons installé Starlink dans le jardin, à 5 mètres de la maison. Bien qu’il s’agisse d’un espace beaucoup plus ouvert que le bureau, il était toujours obstrué par la hauteur de la maison (~7 mètres).

Ainsi, après avoir effectué tous les tests prévus, nous avons déplacé Starlink vers un champ ouvert sans obstruction et avons réexécuté les tests. Malgré le placement de la parabole (jardin/obstrué et champ/non obstrué), nous avons gardé tous les autres aspects des paramètres de test les mêmes.

Voici les résultats :

FAI : SpaceX Services, Inc.

Adresse IP externe : 217.65.138.***.

Accès à 1700 satellites Starlink en orbite à 550 km d’altitude, opérant des liaisons descendantes entre 10,7 GHz et 29,1 GHz.

Distance entre l’appareil (smartphone Android 11) et le hotspot WiFi : 2 m

RSSI : -62 dBm (Bon)

Bruit : -80 dBm (Bon)

Méthode utilisée : Ookla SpeedTest via l’application Android native.

Un test de vitesse estime la capacité disponible du réseau entre le client et le serveur. Le taux de transfert du test dépend de la distance entre les 2 points (temps aller-retour). De cette façon, le serveur de mesure du taux de transfert le plus proche fournira les résultats les plus précis – dans notre cas, le serveur a été choisi automatiquement par l’application Ookla.

Comme recommandé par l’Association for Computing Machinery (ACM), nous effectuons les tests à des moments choisis au hasard tout au long de la journée (y compris les heures de pointe et creuses).

Test n°1 : Débit (Aval, Amont)

Grâce à l’application Native Ookla, nous avons effectué 31 mesures à intervalles aléatoires sur deux jours par rapport au prochain serveur le plus rapide (automatiquement sélectionné par l’application Ookla).

Ci-dessous, nous pouvons voir les résultats de débit pour les conditions obstruées et non obstruées :

Après avoir terminé les tests de débit, nous sommes passés au test de latence et délais d’attente.

Test n°2 : Latence et délais d’attente

Pour ce test, nous avons effectué une mesure continue pendant 260 minutes. L’objectif ici était de mesurer le nombre de timeouts qui se produisent dans les scénarios obstrués et non obstrués. Dans le scénario obstrué (dans le jardin, à 5 mètres de la maison de ~7 mètres de haut), nous avons observé 576 timeouts dans le test de 260 minutes.

C’est-à-dire qu’il y avait la possibilité d’une interruption toutes les minutes :

En revanche, dans le cadre non obstrué (champ ouvert), nous avons observé 47 délais d’attente dans le test de 260 minutes.

Cette fois, la possibilité d’interruption a été réduite à une fois toutes les 5 minutes :

Principales conclusions :

Il n’y a pas deux interprétations, pour une connexion idéale, l’endroit où est placée la plaque est fondamental. Ainsi, dans un cadre dégagé, nous n’avons eu aucun problème à travailler avec Starlink. Nous avons pu maintenir une connexion à la base de données la plupart du temps tout en utilisant Spotify, en téléchargeant des fichiers et en surfant sur Internet.

Cependant, avec le paysage obstrué, il était pratiquement inutilisable pour le travail. Il y a eu trop d’interruptions. La connexion était interrompue assez souvent, la connexion à la base de données était instable et nous devions souvent actualiser les pages Web et attendre qu’elles fonctionnent.

Malgré cela, pour une utilisation normale des smartphones, il n’y avait pas de différences notables entre les scénarios obstrués et non obstrués. Par « utilisation normale du smartphone », nous nous référons à la diffusion de musique/vidéo et à l’utilisation d’applications de médias sociaux/chat).

Concernant la consommation électrique, Starlink consomme environ 100W – bien que cela puisse varier si les moteurs du satellite sont actifs.

Nous n’avons observé aucun problème de surchauffe ou thermique avec aucune des pièces du kit, et la parabole semble rester à une température confortable de 23 °C à 25 °C pendant l’utilisation.

Starlink est-il un véritable concurrent du haut débit câblé rural ?

Dans les zones rurales dotées d’une bonne infrastructure Internet (fibre optique de base, par exemple), Starlink ne peut pas rivaliser pour le moment. Cependant, c’est dans les zones où les connexions haut débit par câble minimales sont fragiles que Starlink commence à briller.

L’autre bonus de Starlink est le fait qu’il n’a pas de contrat. Ainsi, si vous vous rendez temporairement dans une zone rurale (où un contrat de 24 mois ne vaut pas la peine), il peut être utile d’installer un kit Starlink.

Après tout, le kit est à vous une fois que vous l’avez acheté, et même si vous ne pouvez pas le revendre, même si vous ne l’utilisez pas, cela pourrait être une belle table basse (bien qu’assez chère).

Conclusion:

Starlink est un projet d’ingénierie remarquable et la capacité de SpaceX à en faire un produit de consommation est vraiment impressionnante. Cela dit, il est important de noter que Starlink ne va pas renverser les câblodistributeurs traditionnels dans un avenir proche.

Premièrement, son prix est élevé, car en plus de l’équipement qui coûte 500 €, il y a des frais de service mensuels de 99 € ici au Portugal.

C’est encore trop cher pour ce qu’il offre : une bande passante raisonnable, qui fonctionne avec une connectivité incohérente et de grandes fluctuations de latence. Ce scénario changera probablement à mesure que SpaceX lancera plus de satellites. Il peut mieux fonctionner lorsqu’il est entouré de grands arbres ou de bâtiments, mais cela reste à voir.

Cependant, je pense que les opérateurs télécoms traditionnels devraient être sur le qui-vive avec Starlink. L’exécution du produit, l’agitation et l’excitation d’une connexion Internet démocratisée, ne sont pas de bon augure pour les géants de l’industrie.

La rupture est en route.