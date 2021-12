Vous voulez acheter un Mac ? Calme-toi, regarde ce que fait Apple

Nous sommes à un très bon moment pour investir dans une nouvelle machine. Noël, la fin d’année et les promotions qui voient le jour pour inciter les consommateurs. Cependant, si l’idée est d’acheter un Mac, sachez qu’Apple prévoit de sortir cinq nouveaux Mac en 2022.

En plus de ces machines, les informations font également référence à la mise à niveau d’entrée de gamme du MacBook Pro. Mais il y a plus !

Nouveaux Macs pour 2022… choisissez-en un !

Selon les informations fournies par le célèbre analyste de marché Apple, Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille sur cinq nouveaux Mac à lancer en 2022.

Dans le dernier numéro de sa newsletter « Power On », Gurman a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Apple lance cinq nouveaux Mac en 2022, dont :

Un iMac à la pointe de la technologie avec Apple Silicon, proposé au-dessus du ‌iMac‌ 24 pouces;

Un rafraîchissement important du MacBook Air avec la puce « M2 » et un nouveau design ;

Un Mac mini mis à jour ;

Une nouvelle version du MacBook Pro de base ;

Un nouveau Mac Pro avec Apple Silicon.

Des rumeurs peut-être certaines…

Bien qu’il y ait eu beaucoup de rumeurs sur les mises à jour des iMac, MacBook Air, Mac mini et Mac Pro d’Apple, la mention par Gurman d’un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme se démarque.

L’analyste a précédemment mentionné qu’un MacBook Pro d’entrée de gamme de nouvelle génération serait équipé de la même puce ‌M2‌ que le ‌MacBook Air‌ de nouvelle génération, avec le même nombre de cœurs de processeur que la puce M1, jusqu’à 10 cœurs graphiques et des performances améliorées. . Cependant, c’est la première fois que la machine est mentionnée au cours des 6 derniers mois.

L’introduction des derniers modèles de MacBook Pro de nouvelle génération d’Apple, qui comportent des écrans plus grands, ont éliminé la barre tactile et ajouté plus de ports, semble avoir laissé le MacBook Pro d’entrée de gamme dans une position délicate dans la gamme Mac, qui a déjà augmenté le bar la spéculation qu’il pourrait être abandonné et remplacé par une version haut de gamme du « MacBook Air ».

Cependant, la nouvelle mention de Gurman suggère qu’un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme est toujours en route pour 2022.

Comment les Mac sont-ils alignés après ces entrées dans le jeu ?

On le sait, Apple n’a pas pour habitude de créer des offres pouvant être cannibalisées. Par conséquent, malgré le fait que les détails sur la nouvelle machine ne soient pas encore clairs, il y a cependant des questions importantes à se poser concernant les nouvelles entrées.

Il sera donc intéressant de voir comment le nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme occupera le juste milieu entre le nouveau « M2 » « MacBook Air » et l’actuel MacBook Pro de nouvelle génération, et si des aspects tels que la barre tactile resteront.

En outre, les mises à jour de l’iMac 24 pouces et du MacBook Pro de nouvelle génération étaient manifestement absentes de la liste des attentes de Gurman pour 2022. Bien que ces machines aient été mises à jour cette année, leur absence de la liste de Gurman peut s’ajouter à la théorie de Gurman selon laquelle Apple ne prévoit pas de mettre à jour son Apple. Mac de silicium chaque année.

En plus du Mac, Gurman a mentionné qu’il s’attend également à voir un iPhone SE avec 5G, de nouveaux écouteurs AirPods Pro et l’introduction des premières lunettes de réalité virtuelle et augmentée (réalité mixte) d’Apple en 2022.

Par conséquent, 2022 pourrait être une autre année de beaucoup d’activité venant du côté de Cupertino.