Le modèle 3 de Tesla entre dans l’océan et prend en charge l’incendie

Les voitures Tesla sont conçues pour être aussi robustes que possible. La marque applique toutes les dernières technologies pour s’assurer qu’elles offrent le plus aux utilisateurs, même lorsqu’ils sont plus exigeants que la plupart.

Les tests sont survenus presque au hasard, avec des conducteurs poussant leurs voitures électriques à la limite et dans des situations extrêmes. Un nouvel essai est venu de Chine, où un conducteur a emmené sa Model 3 à l’océan sans aucun problème.

Voitures étanches Tesla

Les situations extrêmes auxquelles les Tesla sont amenées sont de plus en plus fréquentes. Les voitures électriques de l’entreprise sont prêtes à résister aux hivers les plus rigoureux, fonctionnant bien dans la neige, les inondations et d’autres situations extrêmes.

Le plus récent est venu de Chine et montre une Tesla Model 3 faisant toutes sortes de cascades et de cascades. La grande différence par rapport à ce qui a été vu des milliers de fois, c’est que tout s’est fait dans l’eau, même au bord de l’océan.

Un Model 3 préparé pour le tout-terrain

Comme le montre la vidéo ci-dessus, la voiture de Tesla a effectué toutes ces manœuvres sans aucun problème et sans perdre ses capacités de voiture électrique. Tout semble bien isolé et loin d’avoir des limites, ce qu’aucune voiture normale ne peut accomplir.

Bien sûr, l’assistance de ces manœuvres, qui s’attendaient probablement à quelques limitations, était brûlante. On ne s’attendait pas à ce qu’une voiture de ces caractéristiques soit capable d’effectuer ces manœuvres dans des conditions aussi défavorables.

Ces voitures électriques l’ont déjà fait

En fait, ce n’est pas la première fois que les voitures Tesla montrent cette capacité. Déjà auparavant, une Model S avait subi un test de char pour véhicules tout-terrain. Elon Musk lui-même avait déclaré que leurs voitures peuvent être utilisées dans ces situations.

Une fois de plus les Tesla montrent que toute la protection qu’ils apportent est prête à aller bien plus loin que prévu et même normale. Si, dans une situation normale, ils sont protégés, les preuves fournies révèlent qu’ils peuvent être poussés beaucoup plus loin que la normale.