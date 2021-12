Climat, identité de genre, Bitcoin : de quoi on parlait en 2021 sur Facebook et Instagram

Les développeurs du groupe Meta ont analysé les mots qui ont enregistré des pics d’utilisation dans les discussions en ligne sur les deux réseaux sociaux.

Avec la fin de l’année, les réseaux sociaux et les plateformes de partage font généralement le point sur ce que leurs utilisateurs ont posté ou aimé le plus dans leurs applications au cours des 12 derniers mois, et le groupe Meta ne fait pas exception. Après tout, la multinationale fondée par Mark Zuckerberg comprend deux des réseaux sociaux les plus populaires au monde – à savoir Facebook et Instagram – sur lesquels des centaines de millions d’utilisateurs ont raconté et commenté leurs histoires ou l’actualité du moment. Voici ce qui est ressorti de l’analyse des développeurs, qui ont isolé les mots ayant enregistré des pics d’utilisation en 2021 au sein des deux applications.

Actualités 2021 selon les réseaux sociaux

Les termes récurrents dans l’actualité incluent des problèmes évidents tels que le vaccin et l’état d’urgence causés par la pandémie de coronavirus, ainsi que Bitcoin (la crypto-monnaie a été le protagoniste d’une autre année formidable), l’hibernation et le concept d’intelligence artificielle, peut-être précisément dans relation avec l’utilisation au sein des réseaux sociaux comme système de modération de contenu.

Problèmes sociaux

2021 – souligne le groupe Meta – a également été une année précieuse pour le débat sur le thème de l’identité de genre : parmi les mots les plus publiés et commentés selon la multinationale figurent précisément l’identité de genre, l’orientation sexuelle et la transphobie. Les discussions les plus animées et les plus participatives sur les questions sociales ont concerné le handicap, les droits de l’homme, le divorce, le fémicide et le génocide.

La crise climatique

La santé de la planète et de ses écosystèmes figurait également parmi les sujets de discussion les plus populaires de l’année qui s’achève. Sur Facebook et Instagram, les publications et les commentaires abondaient sur la durabilité – avec les voitures électriques, les économies d’énergie et la mobilité durable en tête – et sur l’avenir de la planète – avec un accent sur la biodiversité, le climat et le niveau de la mer.

Pas seulement les urgences

Les discussions et les échanges n’ont évidemment pas manqué sur des sujets plus légers. Parmi les artistes et phénomènes culturels, les interventions allaient de Banksy au concours de l’Eurovision, en passant par Frida Khalo ; parmi les destinations de voyage les plus recherchées figurent les îles Éoliennes et la côte amalfitaine en Italie, ainsi que Lisbonne et Corfou à l’étranger ; dans le sport, les protagonistes absolus étaient les Jeux Olympiques d’été et des personnalités du monde du football, dont Bonucci, Dybala et Mourinho ; la bande originale de Stories and Reel sur Facebook et Instagram comprenait Cold Heart d’Elton John feat. DuaLipa, Until They Bury Me de Blanco, The Most Beautiful of Mecna, MAMMAMIA de Måneskin et My Heart Goes (La Di Da) de Becki Hill.