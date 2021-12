Vivaldi 5.0 : Est-ce le navigateur que tout le monde voudra utiliser sur les smartphones Android ?

Dans l’univers Android, les propositions de navigateurs sont nombreuses. La base et la plus utilisée est sans aucun doute Android, mais les propositions ne manquent pas et sont reçues de nombreux constructeurs et même créateurs de logiciels de divers types.

L’une des propositions les plus intéressantes est maintenant meilleure, après avoir reçu des nouvelles importantes. Nous parlons de Vivaldi, qui, en atteignant la version 5.0, a apporté à Android de nombreuses améliorations dans son interface et dans plus de domaines.

Vivaldi est l’une des propositions les plus intéressantes dans le domaine des navigateurs. Axé sur la confidentialité, il ne se limite pas à disposer de versions pour le bureau et sur les nombreux systèmes où il est présent depuis plusieurs années.

La dernière version de Vivaldi est arrivée sur Android, où ce navigateur a inauguré de nombreuses nouveautés. Le plus visible est même la possibilité d’élever les onglets à un nouveau niveau, comme je l’avais déjà révélé sur le bureau.

Nous parlons de la possibilité d’avoir plusieurs niveaux de séparateurs, dans lesquels l’organisation devient beaucoup plus simple. Pour chaque onglet, les utilisateurs peuvent désormais disposer d’un ensemble supplémentaire de nouveaux onglets, dans lesquels ils naviguent de la même manière que dans n’importe quel autre navigateur.

Bien qu’intéressante pour les smartphones, cette nouvelle est excellente pour les tablettes et les appareils dotés d’écrans plus grands. Fait intéressant, une autre nouvelle fonctionnalité permet de déplacer la barre d’adresse et les onglets vers le bas de l’écran de l’appareil.

Une autre nouveauté apportée par Vivaldi 5.0 sont les panneaux latéraux. Ceux-ci permettent d’accéder à des fonctions telles que les téléchargements, les signets et autres dans une zone latérale simple du navigateur, simple à appeler et contenant de nombreuses informations utiles.

Cette nouvelle version de Vivaldi pour Android est désormais disponible sur le Play Store de Google, prête à être installée sur votre smartphone. Cela vient en même temps que la version de bureau est également disponible. Testez ce navigateur et voyez comment il peut vous aider, vous dispensant ainsi de tout ce que les autres proposent.