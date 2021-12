Omicron : la variante ne montre « apparemment » pas de signes de gravité

On parle actuellement de SARS-COV-2, on parle de la nouvelle variante Omicron. Les premières informations sur cette variante se sont avérées contenir un grand nombre de mutations génétiques, dont certaines étaient préoccupantes, et les données de l’époque suggéraient un risque accru de réinfection par rapport aux autres variantes du virus SARS-CoV-2.

Cependant, pour Fauci, les derniers signes concernant la gravité omicron sont « encourageants ».

Le Portugal a enregistré 38 cas de variante micron

Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche pour la crise sanitaire, a déclaré ce dimanche que les signes en provenance d’Afrique du Sud sur la gravité des cas associés à la variante Omicron sont « quelque peu encourageants », mais a souligné qu’il s’agissait encore de données préliminaires.

Dans une interview à CNN, Anthony Fauci a déclaré que…

Clairement, en Afrique du Sud, Omicron se répand davantage. Mais, jusqu’à présent, même s’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives, on ne peut pas dire qu’il présente un degré de gravité élevé. Donc, vous voyez, les signes concernant la gravité sont quelque peu encourageants.

Cependant, selon JN, certains médecins ont évoqué, ces derniers jours, que la population sud-africaine est relativement jeune et que les cas les plus graves pourraient survenir dans les prochaines semaines. Concernant le variant, plusieurs études de laboratoire sont en cours pour déterminer si et dans quelle mesure ce nouveau variant, qui comporte de nombreuses mutations, est plus transmissible, capable de résister à l’immunité conférée par une infection antérieure ou un vaccin et à conduire à des cas plus graves de la maladie. .

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a considéré la nouvelle variante B.1.1.529, identifiée pour la première fois dans la province de Gauteng, en Afrique du Sud, comme une variante « concernante » et l’a nommée Omicron, une lettre de l’alphabet grec. Cette souche, déjà présente dans plusieurs pays, présente « un grand nombre de mutations dont certaines sont préoccupantes ». Selon des données récentes, 38 cas sont enregistrés au Portugal.

Un chercheur, chargé de mettre en garde contre la nouvelle variante du SARS-CoV-2, micron, a développé une théorie sur son émergence. À son avis, il est probable qu’il s’est formé après avoir traversé le corps d’une personne séropositive non vaccinée.

