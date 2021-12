Microsoft veut unir davantage Edge et Windows avec de nouvelles fonctionnalités

La présence d’Edge sur Windows est une certitude et ce navigateur est de plus en plus présent dans le quotidien des utilisateurs. Microsoft a misé sur ce navigateur, souvent de manière peu claire et même presque imposée.

Dans la continuité de ces travaux, Microsoft souhaite rapprocher encore plus ce navigateur de son système de base. Ainsi, très bientôt, la recherche Windows examinera également ce qui a été accompli à l’intérieur d’Edge.

Un navigateur de plus en plus utilisé sous Windows

C’est encore à un stade très précoce, mais Microsoft a des plans importants pour intégrer Edge à Windows. Ce navigateur est aujourd’hui la proposition de base lorsqu’il s’agit de surfer sur Internet et souhaite de plus en plus qu’il soit utilisé.

Après quelques problèmes avec cette imposition (apparente), Microsoft franchit maintenant une nouvelle étape. Le géant du logiciel semble désormais miser sur l’intégration de la recherche Windows à Edge, son navigateur, pour aider encore plus les utilisateurs.

Rechercher dans le système ce qu’il y a sur Edge

Dans les tests déjà effectués sur la version Canary d’Edge, les utilisateurs de Windows 10 peuvent trouver une nouvelle proposition dans l’enquête. Lors de la recherche de termes dans la recherche Windows et si quelque chose est trouvé sur Edge, ce résultat sera affiché.

Ainsi, et rapidement, les utilisateurs peuvent accéder à ce qu’ils ont parcouru sur Internet, en cliquant simplement sur le résultat de la recherche. Cette intégration vise à étendre encore l’utilisation de ces deux outils.

Microsoft fera évoluer cette nouveauté

Bien sûr, tout le monde ne souhaite pas que cette intégration soit présente, même pour des raisons de confidentialité. Ainsi, Microsoft garantit que cette option peut être désactivée. Accédez simplement à Edge et modifiez l’option présente dans les paramètres de ce navigateur.

Toujours en test, il devrait entrer en production très prochainement et être étendu à d’autres versions de Windows. Microsoft profite ainsi de ce que votre Edge a à offrir comme base et étend encore ce qu’il propose à ses utilisateurs.