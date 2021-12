Le château de Dracula, une façon différente de jouer à Dracula

Astirian-Rae Games nous présente un nouveau jeu vidéo amusant sur l’univers de Dracula : le château de Dracula.

C’est un jeu du genre city builder, assez curieux notamment à cause de son thème différent.

Le producteur polonais Astirian-Rae Games a récemment révélé que son prochain jeu, un titre de stratégie dans le genre city builder, est en route vers PC et devrait arriver en 2022.

L’idée est amusante et consiste à créer le meilleur environnement pour que le comte des ténèbres cimente son règne de terreur. Pour cela, le joueur devra améliorer et agrandir son château en Transylvanie.

L’action du jeu se déroule en 1897, et les joueurs incarnent Dracula, au moment où il entame les préparatifs pour se rendre en Angleterre à bord du Demeter, son supposé navire selon Bram Stoker.

Le jeu concentre son attention sur la gestion et l’expansion du château de Dracula tandis que le comte vampire harcèle les villes environnantes pour recruter des serviteurs pour le servir.

Le château de Dracula permettra une grande liberté de personnalisation, non seulement en termes de château de Dracula mais aussi en termes de ses serviteurs et de leurs capacités et pouvoirs.

Les joueurs pourront ainsi améliorer diverses catégories de capacités de Dracula, telles que Puissance, Ruse, Charme, Vitesse et Magie. Cela permettra à chaque joueur de produire un comte Dracula plus personnel avec un gameplay plus distinct. Par exemple, nous pouvons rendre notre comte Dracula plus fort dans une approche furtive, ou nous pouvons faire de lui un être puissant et agressif comme un loup.

Les propres serviteurs de Dracula (sbires) peuvent également être personnalisés. Par exemple, si un guerrier squelette semble trop faible, nous pouvons demander au nécromancien du château de lui donner des ailes de démon et de remplacer sa tête par celle d’un minotaure. De plus, il sera même possible de créer de nouvelles créatures qui nous apportent un soutien, dans le laboratoire de l’alchimiste du château.

Le jeu tente ainsi de dépeindre un gameplay déjà connu, mais, sous une intrigue quelque peu différente, où les joueurs rencontreront des personnages familiers, tels que Jonathan Harker ou le chasseur de vampires, Abraham Van Helsing.

Au cours du jeu, Dracula devra faire face à plusieurs défis et défis. Par exemple, vous devrez peut-être affronter une foule d’un village qui veut vous lyncher. Ou alors croiser des chasseurs de vampires. Le combat apparaît alors, sous la formule tour à tour.

Au cours des affrontements, Dracula pourra utiliser divers pouvoirs ou même changer de forme au combat qui, selon Astirian-Rae Games, sera extrêmement excitant.

« Avec Dracula’s Castle, j’ai essayé de créer un jeu avec un système de gestion accessible, mais avec une certaine profondeur dans l’exploration du thème des vampires, et avec un environnement plus lourd et plus dense, comme au début des années 90 ce thème était connu » a déclaré Daragh Wickham des Astirian-Rae Games.Je suis un grand fan des films de vampires classiques et je suis super excité de pouvoir mélanger toutes leurs épices dans un gameplay RPG, mélangé à la construction de la ville«

Le château de Dracula devrait sortir sur PC (via Steam) au cours de la prochaine année.