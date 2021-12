Une entreprise chinoise a « cloné » le Cybertruck de Tesla

Bien que son lancement soit constamment retardé, le Cubertruck est la grande promesse de Tesla. Au préalable, une entreprise chinoise a créé un pick-up électrique très similaire à celui fabriqué par le fabricant Elon Musk.

Le camion électrique était au Salon de l’auto de Los Angeles et s’appelle EF1-T.

La société chinoise EdisonFuture a développé un pick-up, qui pourrait ressembler au Cybertruck de Tesla. Le camion électrique et solaire était cette semaine au Salon de l’auto de Los Angeles, s’appelle EF1-T et entend lancer des cartes en améliorant la gamme.

Bien qu’il soit assez similaire, le pick-up de la société chinoise présente une différence notable : il comprend un panneau qui charge le camion par le soleil.Selon EdisonFuture, le panneau solaire rétractable peut protéger tout ce qui est placé sur la plate-forme avec environ deux mètres. Pour l’entreprise, le pick-up s’appelle « Armadillo Armor », ayant une forme inclinée et les panneaux ressemblant à des tuiles.

Selon l’analyse d’AutoWeek, le plus gros problème pour les constructeurs qui misent sur cette conception de pick-up est d’amener les consommateurs à aimer et à vouloir un véhicule audacieux, allant au-delà du conventionnel.

Reste que dans le cas de Tesla, Cybertruck semble rassembler de nombreux intéressés, puisqu’il accumule déjà plus de 1,2 million de réserves. Malgré cela, le constructeur a confirmé qu’il avait à nouveau retardé la production du pick-up électrique pour l’année prochaine.

EdisonFuture est une filiale de SPI Energy – qui possède également Phoenix Motorcars – et devrait donc disposer de plus de technologie pour améliorer son pick-up. Récemment, SPI Energy a annoncé une collaboration avec Icona Design pour planifier une gamme de véhicules électriques privés et commerciaux. Ainsi, EF1-T est l’un des premiers résultats de ce plan.

Notre vision pour EdisionFuture et Phoenix Motorcars est d’être un leader du transport durable en mettant l’accent sur l’efficacité énergétique et la conception innovante. Nous sommes heureux de collaborer avec Icona Design pour concrétiser cette vision.

A déclaré Xiaofeng Peng, PDG de SPI Energy.

