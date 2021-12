La planète nouvellement découverte pourrait n’être qu’une mer de fonte

La technologie et les connaissances acquises nous ont permis de découvrir de nouveaux mondes surprenants par leurs caractéristiques uniques et complètement éloignés de ce que nous voyons dans notre réalité. Par exemple, une planète nouvellement découverte a une année qui ne prend que 8 heures et sa surface est une mer de fer en fusion.

Cette exoplanète est incroyablement similaire à Mercure, mais avec une énorme différence !

une mer de fonte

Une équipe internationale d’astronomes dirigée par l’institut allemand DLR pour la recherche planétaire a découvert une nouvelle exoplanète composée à 80 % de fer. Cette caractéristique le rend incroyablement similaire à Mercure.

Cependant, il y a une différence surprenante qui sépare les deux planètes. La planète récemment découverte, appelée GJ 367b, orbite si près de son étoile que sa surface est probablement une mer de fer en fusion. Une année sur la planète dure un peu moins de huit heures.

Chaud et l’un des plus légers encore trouvés

La nouvelle planète a été découverte par la mission TESS (Transiting Exoplanets Survey Satellite) de la NASA, qui alerte les astronomes lorsque la lumière d’une étoile particulière diminue périodiquement.

La plupart du temps, cette diminution de la lumière des étoiles est causée par une planète en orbite autour de l’étoile et bloquant une partie de la lumière qui atteindrait autrement le satellite.

La mission TESS a repéré la nouvelle planète en orbite autour d’une étoile naine rouge appelée GJ 367, située à environ 30 années-lumière de la Terre.

À l’aide des données de TESS, les astronomes ont découvert que la planète effectue un voyage entier autour de son étoile en seulement un tiers de jour terrestre, ce qui signifie qu’elle est très proche du centre de son système solaire.

En fait, il est si proche qu’il a une température de surface estimée à 1 745 Kelvin (environ 1 500 °C). À titre de référence, le point de fusion du fer est incroyablement proche de 1 811 Kelvin.

Le GJ 367b a un rayon de seulement les trois quarts de la taille de la Terre (environ 9 173 km de diamètre), bien qu’il ait une masse plus de la moitié de celle de la Terre.

A la recherche d’une « seconde Terre »

Par conséquent, sa masse nous permet de conclure sans risque qu’elle est l’une des plus légères des près de 5 000 exoplanètes découvertes à ce jour, explique le DLR dans son communiqué.

Comme nous connaissons le comportement de la Lune avec la Terre, la planète est également synchronisée avec son étoile hôte, ce qui signifie qu’elle tourne une fois par orbite et a une face sombre constamment tournée vers l’extérieur.

Les chercheurs, qui ont publié leurs découvertes dans la revue Science, affirment que la nouvelle découverte est un pas de plus vers la découverte d’une autre planète avec les mêmes conditions de vie que la Terre.

De par la détermination précise de son rayon et de sa masse, le GJ 367b est classé comme une planète rocheuse. Il semble avoir des similitudes avec Mercure. Cela la place parmi les planètes terrestres plus petites que terrestres et fait avancer la recherche dans la recherche d’une «seconde Terre».

explique Kristine Lam de DLR, l’un des auteurs de l’étude.

Cependant, l’équipe souligne le fait que la surface de la planète a atteint « une température à laquelle toutes les roches et tous les métaux fondraient ». Cela signifie que le GJ 367b lui-même « ne peut pas être considéré comme une ‘seconde Terre’.

L’équipe de chercheurs a fait ses découvertes, en partie, en exécutant les données TESS via un programme d’apprentissage automatique.

Le programme a estimé que la structure du GJ 367b est remarquablement similaire à celle de Mercure, la planète étant en grande partie composée d’un noyau métallique. Il a également une croûte externe de métaux et de roches riches en silicium, qui fondent également à des températures similaires.

Ainsi, nous avons déjà vu une exoplanète où il pleut du fer liquide, maintenant nous avons ajouté une planète dont la surface est probablement constituée de mers de fer en fusion.