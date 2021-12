AMD affirme que les systèmes de minage ne sont pas un facteur important dans l’activité GPU

L’extraction de crypto-monnaie est une activité très active ces jours-ci depuis un certain temps maintenant. Et, comme on le sait, le marché des cartes graphiques est le plus recherché par ceux qui pratiquent l’extraction de monnaie numérique.

Cependant, AMD a récemment déclaré que les systèmes d’exploitation minière ne sont pas un facteur important dans son activité GPU.

L’exploitation minière est un facteur non significatif dans l’industrie graphique d’AMD

C’est lors de la 25e Credit Suisse Technology Conference que Lisa Su, PDG d’AMD, a évoqué l’activité de la société nord-américaine, mettant en avant sa stratégie de marché et le taux de croissance de la marque. Mais il y avait un thème qui a particulièrement attiré l’attention, et c’était la rareté des cartes graphiques.

Fin septembre, l’exécutif avait déjà évoqué que le minage de crypto-monnaies n’avait aucun impact sur les pénuries et les puces. Et il semble que Lisa Su reste fidèle à son opinion et a ajouté qu’AMD ne peut rien faire contre la pénurie de puces, bien qu’elle ait récemment demandé au fabricant taïwanais TSMC d’augmenter sa livraison de plaquettes.

Cependant, on sait également qu’au milieu de cette année, la société américaine a réduit la quantité de fabrication de GPU afin que le stock de plaquettes puisse être appliqué à d’autres produits qui, semble-t-il, seraient plus intéressants, tels que ceux inclus dans le le secteur des serveurs et des centres de données, tels que ses processeurs AMD EPYC.

À leur tour, les données de Steam montrent qu’il y a moins de 1% de cartes graphiques de la gamme AMD Radeon RX 6000 dans leurs jeux. Selon les détails, le GPU le plus populaire sur la plate-forme est le modèle Radeon RX 6700 XT qui n’est utilisé que par 0,2% des joueurs, tandis que toutes les lignes graphiques de la marque ont une part inférieure à 16%. A titre de comparaison, seule la nouvelle Nvidia GeForce RTX 3060 peut à elle seule être utilisée par 2% des joueurs sur le service.

Comme mentionné par Lisa Su :

Je sais que de nombreux joueurs ont encore besoin de nouvelles cartes graphiques, principalement parce qu’ils ont désormais plus de temps libre. Au cours des deux derniers trimestres, nous avons augmenté notre capacité. Je pense que nous sommes très compétitifs. Et je pense aussi que nous sommes encore plus enthousiasmés par RDNA3 ou notre feuille de route de nouvelle génération. Je pense que c’est un marché complètement différent de celui de la crypto-monnaie d’il y a quelques années. Bien entendu, nous ne considérons pas cela comme un facteur important pour notre activité graphique. Nous travaillons dur pour que nos cartes graphiques atteignent vraiment les joueurs, les magasins et là où elles sont stratégiquement importantes. Et tout le reste est travaillé séparément.

La semaine dernière, nous avons signalé que les cartes graphiques AMD personnalisées de Sapphire dédiées exclusivement à l’extraction de crypto-monnaie avaient été détectées. Cependant, il a également été mentionné que ces mêmes GPU seraient vendus directement aux systèmes de minage, ne passant ainsi pas par le marché des ventes aux consommateurs. En tant que tel, il est prévu que les mineurs nationaux continueront d’acheter les graphismes normaux de la marque, ainsi que ceux de Nvidia, pour cette activité.