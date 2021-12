Elon Musk a déjà défini la production initiale du Tesla Cybertruck et disposera de 4 moteurs

L’un des prochains nouveaux ajouts de Tesla sera Cybertruck. Cela a déjà été présenté au public, mais c’est encore loin d’être une réalité sur le marché et ne peut pas être acheté par les consommateurs. Ce qui est connu est sur le point d’entrer en production.

Toujours sans trop de données, c’est Elon Musk qui en révèle plus sur ce pick-up au design futuriste. Dans la continuité de ce scénario, l’homme fort de Tesla a maintenant révélé que Cybertruck aura son modèle initial défini et avec les bonnes spécifications.

Tous les plans indiquent que 2022 sera la date à laquelle la production de Cybertruck sera lancée par Tesla. La marque définira également plusieurs paramètres de ce pick-up, tout en modifiant et en préparant ses lignes de production.

Même ainsi, la marque aura déjà fermé une grande partie de ce qu’elle souhaite pour commencer à produire son van. Cette information est venue d’Elon Musk lui-même, en réponse à une question reçue dans un tweet d’un de ses followers sur ce réseau.

Ainsi, et d’après ce qu’a révélé Elon Musk, le premier Tesla Cybertruck aura 4 moteurs indépendants, chacun présent dans ses 4 roues. Ceux-ci auront une haute performance et une réponse très rapide, indépendamment sur chaque roue de ce pick-up.

En plus de ce problème, Elon Musk a fini par être confronté à quelques questions supplémentaires des internautes. L’un d’eux a relancé une question qui était déjà là depuis un certain temps, et à laquelle on avait même déjà répondu. Tout est axé sur la direction et la façon dont Cybertruck parviendra à tourner.

La réponse était claire et montre que Tesla Cybertruck aura un 4×4 indépendant. Cela garantit qu’il sera possible pour ce pick-up de tourner sur son axe, comme un char normal, et aussi de marcher de côté, comme un crabe.

Des informations plus essentielles sur le Cybertruck de Tesla sont ainsi connues. Elon Musk devrait continuer à jouer son rôle et en révéler davantage sur son pick-up et ce qu’il apportera à son entrée en production.