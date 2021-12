L’iPhone 6 Plus sera considéré comme vintage d’ici la fin de l’année.

Lorsqu’Apple cesse de vendre un appareil via ses canaux de distribution normaux, ces produits se répartissent en deux catégories. Ainsi, l’appareil devient soit Vintage, soit Obsolète. En tant que tel, le prochain appareil à entrer dans la catégorie Vintage est l’iPhone 6 Plus.

Selon une note interne, Apple intégrera son premier Plus dans la liste de produits Vintage de l’entreprise, car plus de 5 ans se sont écoulés depuis son retrait officiel du marché.

A propos des produits vintage et obsolètes

Les produits sont considérés comme vintage lorsqu’Apple a cessé de les distribuer à la vente il y a plus de 5 ans et il y a moins de 7 ans.

En tant que tels, les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a cessé de les distribuer à la vente il y a plus de 7 ans. Les produits Beats de la marque Monster sont considérés comme obsolètes, quelle que soit la date d’achat.

Par conséquent, comme indiqué par la société, tout support matériel pour les produits obsolètes est interrompu, à la seule exception des ordinateurs portables Mac qui sont éligibles pour une période de réparation supplémentaire, uniquement pour les batteries. Les centres de service ne peuvent pas commander de pièces pour des produits obsolètes.

L’iPhone 6 Plus est sur le point d’être un « Vintage »

Si vous avez un iPhone 6 Plus qui repose dans un tiroir avec un problème et que vous hésitez à vous en débarrasser, vous pouvez toujours lui donner une seconde chance en le réparant avant la fin de l’année, bien que la réparation, quelle qu’elle soit, elle coûtera probablement plus cher que la valeur de l’appareil sur le marché de l’occasion.