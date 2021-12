Il n’y aura pas de modèles de GPU Nvidia GeForce 2060 12 Go Founders Edition

Nvidia est le fabricant de cartes graphiques le plus populaire au monde, en grande partie grâce à ses cartes graphiques puissantes très recherchées par les consommateurs, que ce soit pour le segment des jeux ou pour l’extraction de crypto-monnaies, comme l’Ethereum.

Cependant, bien que la société américaine ait annoncé, bien que discrètement, la future sortie de son modèle 12 Go GeForce RTX 2060, nous savons maintenant qu’il n’y aura tout simplement pas de versions Founders Edition de cette carte graphique.

Il n’y aura pas de Nvidia GeForce RTX 2060 12 Go Founders Edition

L’annonce officielle de la GeForce RTX 2060 de 12 Go n’était en fait que sa liste sur le site Web de Nvidia. Cependant, le constructeur américain n’a pas donné beaucoup de détails sur le lancement de cette puce graphique, bien que la marque ait indiqué le 7 décembre comme le début de la vente de plusieurs modèles.

Mais selon les dernières informations, cette carte graphique ne sera pas commercialisée dans la version Founders Edition. Par conséquent, Nvidia a supprimé la version Founders Edition de ce modèle de sa page dédiée aux spécifications Nvidia RTX 2060.

A ce titre, et comme les consommateurs sont déjà habitués à d’autres équipements, il sera pratiquement impossible de trouver ce graphisme au prix proposé par la marque. En revanche, aucun prix n’était indiqué pour ce GPU non plus et il était déjà clair qu’il variera en fonction du modèle custom pour chaque marque et également en fonction de la région où il est acheté.

Selon un communiqué de presse Nvidia :

Les prix varient selon le modèle et la région. Il s’agit d’une version premium de 6 Go de la GeForce RTX 2060 et nous espérons que le prix reflète cela. Veuillez contacter nos partenaires AIC pour des détails spécifiques sur les produits et les prix.

La Nvidia GeForce RTX 2060 de 12 Go est dotée de la puce graphique TU106, produite dans un processus de 12 nm avec 2176 cœurs CUDA.

