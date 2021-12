Le changement de processeur a apporté de grandes améliorations au centre de divertissement de Tesla

Tesla a pour habitude de changer les composants de ses voitures sans communiquer ni indiquer aux consommateurs. Ce sont des changements souvent forcés soit par des contraintes de chaîne de production, soit simplement parce que vous souhaitez améliorer vos voitures électriques.

L’un des changements les plus récents a été apporté au modèle Y de Tesla, où seul le processeur du système de divertissement a été remplacé. Ceci, qui pourrait être un simple changement, s’avère important, grâce aux grandes améliorations qu’il a apportées.

Il y a quelques jours à peine, Tesla a apporté une simple modification à sa ligne de production de modèle Y à Gigafactory China. Ces voitures électriques sont désormais équipées d’un nouveau processeur AMD Ryzen, abandonnant ainsi les Intel Atom qu’elles utilisaient jusqu’alors.

À l’époque, il n’était pas possible de connaître la raison de ce changement, ayant été attribué à plusieurs facteurs possibles. L’un d’eux, probablement le plus logique, a pointé du doigt une possible limitation de l’offre de ces processeurs, chose dont nous savons qu’il est en train de se produire.

Une autre information qui n’existait pas était l’impact que ce changement aurait. Comme ce changement ne se produit qu’en Chine, les utilisateurs occidentaux n’ont toujours pas accès à ces nouvelles voitures électriques et à cette nouvelle configuration avec le nouveau processeur.

La vérité est que ces tests ont déjà été effectués, ne serait-ce qu’en Chine, et les résultats sont très intéressants. Le gain de performances est visible et c’est sans aucun doute un changement important pour ces voitures Tesla.

Comme on peut le voir dans la vidéo présentée ci-dessus, l’amélioration des performances est très importante. Les applications du centre de divertissement Tesla prennent moins de la moitié du temps à s’ouvrir et l’application de navigation est plus fluide et plus rapide.

Ce simple changement, que beaucoup considéraient comme mineur et sans importance, s’avère important. Les performances du centre de divertissement pour voitures électriques de Tesla se sont améliorées et sont désormais plus rapides. Seul ce processeur AMD Ryzen reste pour atteindre le reste de la production de Tesla.