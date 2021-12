Apple AirTags liés à l’augmentation du vol d’automobiles

Les AirTags sont un appareil qui vous permet de localiser un objet perdu à l’aide d’un réseau géant d’iPhones. Le Find Network, cependant, peut être utilisé pour le bien, mais aussi pour le mal.

Selon un rapport de la police canadienne, ces appareils sont utilisés pour faciliter le vol de voitures.

Des AirTags utilisés pour détecter les voitures volées

Les AirTags d’Apple sont utilisés dans un nombre croissant de vols de voitures au Canada, selon la police locale.

Selon un communiqué de la police régionale de York, les enquêteurs ont identifié une nouvelle méthode utilisée par les voleurs pour localiser et voler des véhicules haut de gamme qui tirent parti des capacités de suivi d’AirTag.

Bien que la méthode de vol de voiture soit largement conventionnelle, le but d’AirTag est de suivre une voiture haut de gamme jusqu’au domicile de la victime, où elle peut être volée dans l’allée.

Depuis septembre 2021, dans la seule région de York, des policiers ont enquêté sur cinq incidents au cours desquels des suspects ont utilisé des AirTags lors de vols de véhicules haut de gamme.

Comme expliqué, les voleurs ciblent tous les véhicules particulièrement précieux qu’ils trouvent dans les lieux publics et les parkings en plaçant un AirTag dans une zone hors de vue, comme l’attelage de remorque ou le bouchon de réservoir, dans l’espoir qu’il ne sera pas découvert par le propriétaire de la voiture. .

Les utilisateurs doivent agir lorsqu’ils sont alertés par l’anti-tracking

Les voleurs n’ont aucun moyen de désactiver les fonctionnalités anti-pistage d’Apple qui alertent les utilisateurs lorsqu’un AirTag inconnu à proximité suit leur position, mais toutes les victimes ne reçoivent pas ou n’agissent pas sur la notification, ou n’ont pas d’iPhone.

Alors que jusqu’à présent, seuls cinq vols ont été directement liés aux AirTags, plus de 2 000 véhicules ont été volés dans la région au cours de la dernière année, et le problème est susceptible de s’étendre à d’autres endroits et pays du monde.

La police s’attend à ce que les AirTags soient utilisés à plus grande échelle dans un nombre croissant de vols de véhicules à l’avenir.

Les AirTags sont inestimables et Apple a resserré son emprise sur les utilisations non conventionnelles. Comme nous l’avons vu récemment, la société de Cupertino a ajouté une nouvelle fonctionnalité à l’application Find qui interagit avec les balises de localisation.