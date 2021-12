Thunder Tier One, prochain jeu de tir tactique

L’équipe de Krafton s’apprête à lancer son jeu de tir, Thunder Tier One, qui s’annonce assez intéressant et pourrait être une bonne surprise pour les fans du genre.

Venez en apprendre plus sur le jeu.

Thunder Tier One est sur le point d’arriver et le 7 décembre ce jeu de tir tactique développé par Krafton débarque sur Steam.

C’est un jeu de tir basé sur des pelotons, avec une perspective descendante dont l’action se déroule à la fin des années 90, du siècle dernier. Les joueurs contrôlent un membre d’une équipe d’opérations spéciales d’élite (appelée Opérateurs) qui devra participer aux missions les plus variées dans le but d’arrêter les plans d’une organisation terroriste appelée SBR, dans le pays fictif de Salobia.

Le jeu proposera plusieurs modes, coopératifs jusqu’à 4 joueurs, en ligne (PVP, où se démarquent les modes Advance et Secure, DeathMatch ou Domination) ou en campagne solo.

Avant le début de chaque mission, il y aura une phase de préparation, au cours de laquelle les joueurs devront préparer le matériel et les armes à transporter. De cette façon, ils pourront sélectionner de nombreux aspects de l’équipement et des armes disponibles.

L’une des principales préoccupations de Krafton, selon ses responsables, est le réalisme du jeu. Chaque arme de Thunder Tier One aura des attributs uniques, tels que la maniabilité, la cadence de tir, la vitesse des balles, la portée effective du tir et la visée. Ces caractéristiques, combinées au type de munition choisi, détermineront le taux de réussite des tirs ainsi que la probabilité de pouvoir pénétrer les différents matériaux utilisés par les ennemis.

Ensuite, lors des combats, ils devront utiliser magistralement à la fois cet équipement et les compétences tactiques de chaque membre de l’escouade, en temps réel, afin de neutraliser les ennemis et réussir leurs missions pour lesquelles leur équipe est dédiée. .

Selon Krafton, Thunder Tier One sera un jeu ouvert à la communauté et aura accès au modding à partir de la date de sortie, permettant aux joueurs d’ajouter ou de modifier des missions, des armes, des comportements d’IA, des équipements et plus encore…

Pawel Smolewski, directeur créatif de Thunder Tier One, a noté que «Nous nous sommes engagés dans le développement de Thunder Tier One et l’équipe est extrêmement heureuse de pouvoir enfin partager son travail avec la communauté.«

Thunder Tier One sortira sur PC (via Steam) le 7 décembre.