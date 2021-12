Un scientifique suggère que la variante Omicron résulte d’une collision entre COVID-19 et le VIH

Comme c’est normal, au fil du temps, les virus subissent des changements, devenant plus compliqués. Après la problématique Delta, le monde commence à connaître la variante Ómicron. Selon un scientifique, cela pourrait être dû à la collision entre le VIH (virus de l’immunodéficience humaine) et le COVID-19.

La théorie vient du scientifique qui a alerté le monde de l’existence de la nouvelle variante.

Le scientifique chargé de mettre en garde contre la nouvelle variante du SARS-CoV-2, Omicron, a développé une théorie sur son émergence. À son avis, il est probable qu’il s’est formé après avoir traversé le corps d’une personne séropositive non vaccinée.

Comme l’a déclaré le Los Angeles Times, le scientifique en bio-informatique Tulio de Oliveira a prêté attention aux nouvelles souches de COVID-19 et à la probabilité qu’elles se propagent et infectent la population.

En juin, une étude menée par le scientifique et certains collègues s’est concentrée sur un seul patient VIH qui est resté positif pour COVID-19 pendant 216 jours. Pendant ce temps, les scientifiques ont détecté un total de 13 mutations virales dans leurs échantillons.

Bien que la patiente ait été hospitalisée peu de temps après son premier test positif, elle n’est jamais tombée gravement malade avec COVID-19.

Pour le scientifique, Ómicron a peut-être émergé de la rencontre du COVID-19 et du VIH

L’étude en cours du bioéchantillonnage du patient a révélé un total de 30 changements génétiques, dont certains pourraient affecter la façon dont le virus répond aux vaccins ou aux traitements.

Ainsi, le scientifique qui a alerté l’Organisation mondiale de la santé de l’existence de la nouvelle variante en Afrique du Sud – désormais également détectée en Europe et aux États-Unis d’Amérique – remarque un schéma similaire avec Omicron.

Avant l’étude de juin, les virologues ne semblaient pas croire que les personnes vivant avec le VIH pouvaient faire pire. À son tour, l’étude de Tulio de Oliveira suggère que si les personnes vivant avec le VIH ne courent pas un risque beaucoup plus élevé de maladie grave que les autres personnes, elles peuvent, dans des situations comme l’Afrique du Sud, où de nombreuses personnes sont infectées par le VIH non détectées ou non contrôlées, héberger des mutations et variantes. En effet, le virus peut survivre plus longtemps dans leur corps, en raison de l’affaiblissement du système immunitaire.

Malgré la théorie, de nombreuses questions subsistent, qu’il s’agisse de la variante Omicron ou de la collision du COVID-19 avec le VIH.

A lire aussi :