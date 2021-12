Astuce : Activer le texte en gras sur l’Apple Watch

L’Apple Watch a reçu dans sa version Series 7 un écran plus grand. Ainsi, de bonne grâce, nous avons même pu utiliser un clavier pour préparer un message écrit en traçant les caractères avec notre doigt. Cependant, il s’agit toujours d’un texte encore difficile à lire à certaines occasions, et ce que l’on reçoit des messages devient difficile à lire si, par exemple, on va courir ou faire un sport qui permet de lever les bras pour lire . Il existe cependant un moyen de rendre ce texte beaucoup plus visible.

Aujourd’hui, ce guide pratique simple mais utile vous montrera comment et où activer une telle fonctionnalité sur votre Apple Watch.

Avez-vous déjà souhaité que le texte sur l’Apple Watch soit plus facile à lire ? Sachez alors que vous pouvez augmenter la lisibilité tout en regardant votre Apple Watch en activant le texte en gras sur votre montre.

Comme mentionné, l’Apple Watch a un très petit écran et, contrairement à votre smartphone ou tablette, il ne reste pas aussi près du visage en utilisation normale. Ainsi, naviguer dans le menu de l’Apple Watch peut parfois être délicat si vous n’avez pas une vision parfaite, cela vous oblige souvent à vous forcer pour lire le texte affiché à l’écran.

Par conséquent, l’utilisation de texte en gras au lieu de texte brut peut atténuer ce problème dans une certaine mesure. En fait, cette fonctionnalité existe depuis de nombreuses années sur iOS et iPadOS.

Comment activer le texte en gras sur Apple Watch

La procédure suivante est identique pour tous les modèles Apple Watch et les versions watchOS.

1 – Appuyez sur la couronne numérique de votre Apple Watch pour accéder à l’écran d’accueil. Faites défiler vers le bas et trouvez l’application Paramètres. Cliquez sur l’icône de l’application pour continuer.

2 – Dans le menu Paramètres, faites défiler vers le bas et appuyez sur « Affichage et luminosité ».

3 – Ici, si vous allez à la fin, vous trouverez l’option pour activer le texte en gras. Appuyez simplement une fois sur le bouton et vous remarquerez immédiatement la différence.





Maintenant que vous avez activé le texte en gras, les éléments de menu et tout texte écrit sur les complications du cadran de la montre seront affichés en gras, ce qui le rendra un peu plus facile à lire sans vous fatiguer les yeux.

Cependant, si ce paramètre n’a rien apporté d’utile à votre lecture, allez dans Paramètres > Affichage et luminosité > Taille du texte et, ici, vous pouvez l’agrandir jusqu’à ce que vous vous sentiez à l’aise.





Notez que cela ne s’applique qu’aux textes et n’agrandit pas le cadran de la montre.

Il y a aussi plus d’accessibilité sur l’iPhone

Étant donné que pratiquement tous les utilisateurs d’Apple Watch possèdent également un iPhone, vous pouvez également être intéressé par l’activation du texte en gras sur votre smartphone. Ensuite, vous pouvez accéder à Paramètres > Accessibilité > Taille et affichage du texte > Gras.





Puisque vous êtes dans cette section iOS, jetez un œil, vous pourriez avoir d’autres fonctionnalités intéressantes pour vous aider.

Ainsi, si vous avez besoin de profiter de certaines fonctionnalités d’accessibilité, vous pouvez adapter les cadrans à votre guise pour lire plus confortablement.