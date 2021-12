Top 6 des plates-formes pour partager des fichiers en toute sécurité

Besoin de partager des fichiers importants avec quelqu’un ? Le partage est plus facile que jamais. Pour cela, choisissez une plateforme sécurisée – afin que personne ne puisse les intercepter – et partagez vos fichiers avec n’importe qui dans le monde.

Découvrez les 6 meilleures plateformes pour partager des fichiers avec une sécurité maximale aujourd’hui.

1. Bitwarden Envoyer

Bitwarden Send fait partie du logiciel « Bitwarden Password Manager », qui se trouve être l’un des meilleurs gestionnaires de mots de passe. Vous pouvez utiliser Bitwarden Send dans n’importe quel navigateur pour partager des informations textuelles, des mots de passe, des documents importants ou tout autre type de fichier.

Cette plate-forme peut être considérée comme la plate-forme idéale si vous ne souhaitez pas partager de gros fichiers, mais uniquement des fichiers importants. Vous pouvez choisir de masquer votre identité pour le fichier que vous téléchargez, choisir un délai d’expiration, un délai de suppression, le protéger avec un mot de passe et limiter le nombre d’accès autorisés.

Bitwarden Envoyer

2. Trou de ver

Si vous n’êtes pas un fan du partage de fichiers peer-to-peer (P2P, un système qui ne prévoit pas d’autorité centrale pour contrôler le partage), vous pouvez opter pour des plateformes basées sur le cloud. Wormhole est une option intéressante de partage de fichiers sur le Web.

En d’autres termes, lorsque vous téléchargez un fichier, seuls l’expéditeur et le destinataire peuvent y accéder. Cela garantit également que même Wormhole ne peut pas accéder aux fichiers que vous partagez.

Vous n’avez pas besoin de créer un compte pour télécharger un fichier, ce qui vous donne une expérience anonyme. Contrairement à d’autres plates-formes, Wormhole vous permet de partager un fichier instantanément dès qu’il commence à le charger. Le destinataire peut également commencer à télécharger le fichier, même si le téléchargement est en cours, ce qui devrait rendre le transfert ultra rapide.

Les liens partagés expirent automatiquement après 24 heures, mais vous pouvez ajuster le délai d’expiration. Il vous permet également de partager à l’aide d’un QR Code. Cependant, il impose une limite de 10 Go.

trou de ver

3. Partage d’oignons

OnionShare est une plate-forme open source qui vous permet d’utiliser le partage de fichiers P2P pour transférer en toute sécurité des fichiers directement vers l’ordinateur cible. Avec l’aide d’OnionShare, vous n’avez pas besoin de faire appel à des services tiers. Le transfert devrait fonctionner parfaitement si les connexions Internet de l’expéditeur et du destinataire restent actives.

Cette plate-forme utilise également le réseau Tor pour garantir que le partage de fichiers reste privé et anonyme. La vitesse de transfert est satisfaisante et, pour couronner le tout, il dispose également d’une fonction de chat anonyme ainsi que de la possibilité de partager des fichiers.

part d’oignon

4. Méga

Mega est l’une des options de stockage cloud les plus sécurisées. Comme il prend en charge le cryptage de bout en bout, vous pouvez facilement télécharger n’importe quel fichier sur votre compte, puis le partager. Vous ne vous limitez pas seulement à la sécurité, vous obtenez également un chat. C’est une bonne plate-forme pour collaborer et partager des fichiers simultanément sans se soucier de la sécurité des transferts de fichiers.

Vous pouvez choisir d’ajouter n’importe quel contact manuellement ou de partager votre contact via un code QR. De cette façon, vous pouvez partager avec des personnes spécifiques sans qu’un étranger obtienne le lien vers le fichier.

Méga

5. Boîte de dépôt

Dropbox est une option de stockage cloud idéale pour les entreprises qui souhaitent une collaboration facile. Il garde également vos données privées et est connu pour une expérience sans tracas.

Boîte de dépôt

6. DocEnvoyer

DocSend est un service premium qui vous permet de partager facilement des pièces jointes avec un contrôle en temps réel.

Par exemple, même si vous avez téléchargé le fichier avec succès, vous pouvez le mettre à jour vers une version plus récente. En plus de cette fonctionnalité incroyable, il vous permet également de contrôler l’accès au fichier et de vérifier l’identité du destinataire à l’aide de l’authentification par courrier électronique. Offre l’intégration de Gmail et Outlook.

Vous pouvez commencer gratuitement, mais vous devrez opter pour un forfait payant pour continuer à utiliser le service.

DocEnvoyer

